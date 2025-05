Google brengt Arm-versie van Chrome Canary uit voor Windows-pc's

Google heeft een versie van Chrome Canary uitgebracht die native draait op Windows-pc's met een Arm64-processor. Hierdoor is het voor dergelijke computers niet langer nodig om Chrome te emuleren, wat tot prestatieverbeteringen moet leiden.

De nieuwste Google Chrome Canary-build, versie 123, biedt ondersteuning voor Arm64, schrijft Windows Central. Hiervoor moesten gebruikers van een Windows-pc met Arm-soc de Chrome-browser emuleren, hetgeen zorgt voor lagere prestaties. Het is nog niet duidelijk wanneer de stabiele versie van Chrome native kan draaien op dergelijke pc's, maar vermoedelijk gebeurt dat in maart.

De Chrome-browser was al native beschikbaar op andere Arm-gebaseerde platformen, waaronder Linux en iOS en Mac. De broncode van Chrome, Chromium, biedt al enige tijd ondersteuning voor Windows-pc's met de Arm64-architectuur. Hetzelfde geldt voor enkele andere browsers, zoals Firefox en Edge.

Er zijn nog niet veel Windows-pc's beschikbaar met een Arm-processor, al wordt verwacht dat de aanstaande release van Qualcomms Snapdragon X Elite-processor daar verandering in kan brengen. Deze opvolger van de Snapdragon 8cx Gen 3 zou qua prestaties in de buurt komen van de M-chips van Apple. Hoewel Qualcomm momenteel de enige fabrikant is die Arm-chips voor Windows-pc's op de markt heeft gebracht, schreef Reuters enkele maanden geleden dat ook AMD en Nvidia werken aan Windows-processors die gebruikmaken van de Arm-architectuur.