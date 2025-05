Europees Parlement wil dat streamingdiensten muziekmakers eerlijker betalen

Het Europees Parlement wil dat er wetgeving komt die streamingdiensten verplicht muziekmakers eerlijker te betalen. Daarnaast willen de parlementariërs dat algoritmes van de diensten transparanter worden. Het parlement denkt ook aan een quotum voor Europese muziek.

In de motie vragen de parlementariërs om extra EU-wetgeving rondom muziekstreaming. Muziekmakers, zowel muziekschrijvers als uitvoerende muzikanten, krijgen op dit moment volgens het parlement 'heel erg weinig compensatie'. Tegelijkertijd is er nu überhaupt geen wetgeving rondom de betaling van muziekmakers via streamingdiensten, terwijl die diensten tegenwoordig wel de gebruikelijkste manier zijn om muziek te luisteren, aldus het parlement.

De parlementariërs verwijzen naar twee onderzoeken die onder meer stellen dat rechthebbenden zoals labels nu een groot deel van de inkomsten krijgen. Muziekmakers worden daarbij volgens het parlement nu gedwongen akkoord te gaan met 'payolastelsels' die gebaseerd zijn op het aantal beluisteringen, die weinig tot geen inkomsten genereren voor die muziekmakers. Anders zou hun werk amper zichtbaar zijn op platforms, stelt het Europees Parlement.

Naast de inkomsten van muziekmakers, gaan de parlementariërs ook in op algoritmen en aanbevelingstools die muziekstreamingdiensten gebruiken. Mogelijk misbruiken muziekstreamingdiensten dergelijke algoritmen en tools om streamingcijfers te manipuleren, schrijft het parlement. Die algoritmen en tools zouden daarom transparant gemaakt moeten worden. De parlementsleden stellen ook voor dat muziekstreamingdiensten verplicht worden met labels aan luisteraars duidelijk te maken wanneer een nummer gemaakt is met kunstmatige intelligentie. Deepfakes zouden ook aangepakt moeten worden.

Met de wetgeving zou de Europese Unie daarnaast ervoor moeten zorgen dat muziek van Europese muziekmakers prominent zichtbaar is in streamingdiensten. De Unie moet bijvoorbeeld een quotum voor Europese muziek op streamingdiensten overwegen, stellen de parlementariërs.

De motie werd aangenomen met een ruime meerderheid van 532 van 626 Europese parlementariërs. De motie is zelf geen wetsvoorstel, maar een oproep naar de Europese Commissie om zelf met een wetsvoorstel te komen.