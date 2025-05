'Spotify werkt aan nieuw royaltysysteem met verhoogde royaltydrempel'

Spotify gaat naar verluidt vanaf begin volgend jaar een nieuw royaltysysteem toepassen. Muzikanten met zeer weinig streams krijgen door de vermeende verhoogde drempel daardoor minder royalty's. Daarnaast zou de winstgevendheid van noise-nummers ingeperkt worden.

Het plan van Spotify is volgens Music Business Worldwide om gedurende de komende jaren een miljard dollar aan extra omzet aan 'legitieme artiesten' en eigenaren van muziekrechten te betalen. Daarvoor zijn naar verluidt drie nieuwe voorwaarden geformuleerd. Zo gaat het minimumaantal streams per jaar dat vereist is voordat er royalty's gegenereerd worden mogelijk omhoog. De bron zegt niet om hoeveel streams het gaat. In totaal wordt er met deze nieuwe regel 0,5 procent van het royaltybudget vrijgemaakt, dat in de praktijk dan naar grotere artiesten en labels gaat. Ter vergelijking, in 2021 betaalde Spotify nog 7 miljard dollar aan royalty's. Met de regel zou dat budget dus met tientallen miljoenen dollars aangevuld worden.

Verder zegt MBW dat twee vormen van frauduleus gedrag worden aangepakt met nieuwe regels. Enerzijds gaat Spotify naar verluidt boetes opleggen aan distributeurs en platenlabels als er fraude gedetecteerd wordt, bijvoorbeeld wanneer luistercijfers kunstmatig opgehoogd worden. Daarnaast wordt de minimumlengte van noisetracks verhoogd, voordat deze achtergrondgeluiden in aanmerking komen voor royalty's. Het medium specificeert wederom niet om wat voor lengte het gaat.

Vooralsnog heeft Spotify zelf de nieuwe plannen niet bevestigd. In een statement tegenover The Verge bevestigt het muziekplatform alleen dat er altijd gesprekken met partners zijn om de integriteit van het platform te verbeteren, wat mogelijk refereert naar de twee laatstgenoemde regels. Volgens MBW gaan de vernieuwde regels vanaf 'begin 2024' in.