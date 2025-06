Spotify betaalt minder commissie aan Google vanwege speciale deal

Spotify en Google hebben een overeenkomst waardoor de streamingdienst geen commissie hoeft te betalen aan Google als gebruikers de Spotify-betaaldienst gebruiken om een abonnement af te sluiten via de Android-app. Google heeft soortgelijke afspraken met andere ontwikkelaars.

De afspraak tussen Google en Spotify kwam aan het licht tijdens de rechtszaak van Epic Games tegenover Google. Tot nu toe was niet bekend dat Spotify niets zou hoeven te betalen. Volgens de redactie van The Verge hoeft de Zweedse streamingdienst ook maar vier procent commissie te betalen aan Google als Spotify-gebruikers beslissen om Googles eigen betaalsysteem te gebruiken om een Spotify-abonnement af te sluiten binnen de Android-app. Dat is volgens The Verge een stuk minder dan de commissie van vijftien procent die Google doorgaans vraagt van appontwikkelaars als er gebruik wordt gemaakt van het betaalsysteem van de Amerikaanse zoekgigant.

Klanten van de Google Play Store kunnen sinds 2022 betalingen doen via een betaalsysteem van derden en dus niet enkel met het systeem van Google, tenminste als de appontwikkelaar deze optie ondersteunt. Volgens de redactie van The Verge hoeven ontwikkelaars in dat geval elf in plaats van vijftien procent commissie te betalen.

Volgens Google-topman Don Harrison was Spotify zo populair dat een op maat gemaakte deal op zijn plaats was. De man suggereerde naar verluidt ook dat een aantal andere ontwikkelaars een soortgelijke deal hebben en dat zij ook minder commissie hoeven te betalen aan Google. Het is niet duidelijk om welke appontwikkelaars het gaat, maar tijdens dezelfde rechtszaak kwam aan het licht dat Google in 2017 een deal wilde sluiten met Netflix. Hierdoor zou de streamingdienst tien procent commissie hoeven te betalen in plaats van vijftien procent. Netflix heeft dat voorstel naar verluidt niet aanvaard.