Valve voegt filter voor PlayStation-controllers toe aan Steam

Valve heeft via een update een filter aan Steam toegevoegd waardoor games met ondersteuning voor PlayStation DualShock- en DualSense- controllers eenvoudiger terug te vinden zijn in de winkel en in de bibliotheek van gebruikers.

Dankzij de update kunnen Steam-gebruikers voortaan ook zien of een game ondersteuning biedt voor de controller waarmee ze al eerder hebben gespeeld, maar ook of een game een controller vereist om te kunnen spelen. De Steam-winkel zal voortaan ook een automatische filter toepassen die is ingesteld op de controller waarmee een speler voor het laatst heeft gespeeld.

Valve zegt dat ongeveer twaalf procent van alle actieve spelers op Steam regelmatig met een controller speelt. Bij populaire balsportspellen zou meer dan tachtig procent van de gamers naar een controller grijpen. Bij rpg’s gaat het naar verluidt om meer dan de helft van alle gamers.