Gerucht: Valve werkt aan Steam-functie om games te verbergen voor vrienden

Valve werkt naar verluidt aan een functie voor Steam om individuele games te kunnen verbergen. Vooralsnog kunnen gebruikers alleen al hun games privé maken of alle informatie over games met vrienden delen via het profiel.

Tot dusver heeft Valve de functie niet officieel aangekondigd, maar SteamDB-maker Pavel Djundik laat in een screenshot van een onbekende versie van het gameplatform de mogelijkheid zien om individuele games als privé te markeren. Het is niet zeker of de functie daadwerkelijk uitgebracht wordt voor de reguliere Steam-client.

Gebruikers kunnen vooralsnog alleen al hun games verbergen of al hun games openbaren aan vrienden of alle Steam-gebruikers. Er is een optie om de totale speeltijd van games privé te maken, maar dat kan niet voor individuele games. Gebruikers willen specifieke games bijvoorbeeld kunnen verbergen voor Steam-vrienden als het om pornografische games of om extreme speeltijden gaat.