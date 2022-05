Gebruiker laat Bijbelse boodschap achter in block 666.666 van Bitcoin-blockchain

Het 666.666e block in de Bitcoin-blockchain is gedolven. Omdat dat toch een beetje een speciaal getal is, heeft een gebruiker een mysterieuze Bijbelse boodschap achtergelaten in een transactie in het block.

Het gaat om een Engelstalig citaat met een Bijbelvers: "Do not be overcome by evil, but overcome evil with good - Romans 12:21". Dat is een citaat uit het Nieuwe Testament. Hoe die tekst precies van toepassing is op de cryptomunt, vertelt de onbekende gebruiker niet. Daar mag je zelf invulling aan geven.

De tekst werd gevonden in een transactie binnen block 666.666, dat op dinsdagavond werd gemijnd. Dat cijfer heeft iets symbolisch; in de Bijbel is 666 het 'getal van het Beest', dus een satanisch getal. Een mooi moment om een dubieuze boodschap achter te laten, dachten gebruikers. Het is mogelijk om via OP_RETURN een boodschap van maximaal tachtig bytes achter te laten bij een transactie. Dat gebeurde in ieder geval twee keer. Een gebruiker liet de boodschap uit Romeinen achter, een andere de boodschap the Garden of Eden3D is Alive, met daarin een link naar een 3d-printerfabrikant. Dat is toch iets minder mystiek...

Het block werd gedolven door de website btc.com, die de gebeurtenis verder geruisloos voorbij liet gaan. Berichten achterlaten in de blockchain gebeurt wel vaker. Zo liet blockchainbedenker Satoshi Nakamoto zelf een bericht achter in het Genesis-block, het eerste gedolven block ooit. Daarin liet hij een kop van een artikel van The New York Times achter: The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks.