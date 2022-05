Tweakers Podcast #148 - WhatsApp-overstappers, Stadia-fans en rakettests

In deze aflevering praten Wout Funnekotter, Arnoud Wokke, Jurian Ubachs en Tijs Hofmans over alternatieven voor WhatsApp, Google Stadia een jaar later, de rol van Netflix en de aanklacht tegen Apple om Telegram uit de App Store te halen, en er is ook een ruimtevaartkwartiertje.

0:20 Opening

1:24 Het ruimtevaartkwartiertje

10:46 Gebruik van Stadia

25:10 Aanklacht tegen Apple

32:28 Gebruik van Netflix

39:02 WhatsApp en alternatieven

57:24 Sneakpeek