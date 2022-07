Vechtgame MultiVersus bereikt piek van 144.000 gelijktijdige spelers op Steam

Dinsdag is de open bèta van de free-to-play vechtgame MultiVersus beschikbaar gekomen. Bij de Steam-versie werd een piek van 144.456 gelijktijdige spelers bereikt. Het spel was al sinds 19 juli beschikbaar voor een beperkt aantal spelers op pc, Xbox- en PlayStation-consoles.

SteamDB laat zien dat de piek op woensdagochtend om 03.00 uur werd bereikt. Volgens de site had de vechtgame om 00.00 uur Apex Legends ingehaald qua speleraantal. De shooter had toen ruim 119.000 gelijktijdige spelers, terwijl MultiVersus 142.000 spelers had. Alleen Lost Ark (243.626), Dota 2 (273 968) en Counter Strike: Global Offensive (397.460) hadden meer spelers op dat moment.

MultiVersus is een spel waarin spelers verschillende Warner Bros-personages tegen elkaar kunnen laten vechten. Het is mogelijk om met personages te spelen uit onder andere de Scooby Doo-franchise, Adventure Time, Looney Tunes en Game Of Thrones. Op het moment van schrijven bevat het spel 17 personages, 9 maps en 8 spelmodi. Wanneer het spel officieel uitkomt, is nog niet bekend.