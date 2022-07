Sony gaat PlayStation 5-devkits en -testkits uitlenen aan indie-ontwikkelaars

Indie-ontwikkelaars kunnen bij Sony een PlayStation 5-devkit en -testkit in bruikleen nemen. Het bedrijf wil naar eigen zeggen "de drempel verlagen voor onafhankelijke ontwikkelaars om spellen te maken voor de PlayStation 5".

Sony heeft het programma het Development Hardware Loan Program genoemd. Hierin kunnen indie-ontwikkelaars die in aanmerking komen voor het programma zonder kosten een PlayStation 5-devkit en -testkit ontvangen. Normaliter moeten studio's deze kits aanschaffen.

Momenteel kunnen ontwikkelaars uit Europa, Azië, de VS, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië meedoen aan het programma. Indie-ontwikkelaars in de genoemde landen en regio's kunnen contact opnemen met Sony om te kijken of ze in aanmerking komen voor het initiatief.