Warner Bros. introduceert vechtgame MultiVersus met Batman en Arya Stark

Warner Bros. kondigt een nieuw vechtgame, MultiVersus, aan. Het spel richt zich op teamwerk en bevat meerdere personages uit bekende franchises. Multiversus wordt free-to-play, zal online events bevatten en moet in 2022 op de markt verschijnen.

In de game wordt het mogelijk om met personages te spelen uit onder andere de Scooby Doo-franchise, Adventure Time-, Looney Tunes- en de Game Of Thrones-serie. Volgens de makers is er rekening gehouden met visuele look van elk van de figuurtjes, maar ook met hun kenmerkende geluiden. Zo wordt het mogelijk om met onder andere Batman, Bugs Bunny, Arya Stark en Jake The Dog te spelen.

Volgens ceo van ontwikkelaar Player First Games, Tony Huynh, is teamwerk zeer belangrijk in de game. Personages beschikken dan ook over aanvallen en eigenschappen waar zijzelf, maar ook hun teamgenoten baat bij hebben en virtuele vechtpartijen mee kunnen winnen. De spelmodi bevestigen het belang van teamwerk in deze game want Multiverse bevat twee-tegen-twee-gevechten en een ‘4-player free-for-all’-modus. Een één-op-ééngevecht is ook mogelijk.

MultiVersus verschijnt in 2022 en dat voor Xbox One, Series S en -X, PlayStation 4- en 5-consoles en op pc. Een specifieke releasedatum is nog niet meegedeeld. Na de release plant de ontwikkelaar nog nieuwe spelmodi, personages, skins en online events.