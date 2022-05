Nederlandse Justitie meldde in 2020 139 datalekken aan de AP

Het Nederlandse ministerie van Justitie heeft in 2020 139 datalekken bij de overheid of bij overheidsgerelateerde instanties gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In vijf jaar tijd werden er 455 datalekken gemeld.

Uit het verslag blijkt dat er in 2016 36 datalekken bij de overheid werden gemeld aan de AP. In 2017 waren dat er 41, in 2018 werden er 96 lekken gemeld, in 2019 143 stuks, en in 2020 139. In totaal zijn dat 455 datalekken in vijf jaar tijd.

Volgens demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid loopt er een rode lijn door deze trend en dat zijn de fouten van medewerkers in individuele zaken. "Het betreft het vermelden van verkeerde adressen voor fysieke post alsmede die bij digitale post, en onvolledig anonimiseren van documenten", aldus de minister in een brief aan de permanente commissie voor Justitie en Veiligheid.

In het antwoord schrijft de minister dat de meldingen afkomstig waren van het bestuursdepartement Justitie en Veiligheid, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Justitiële Informatiedienst, het Nederlands Forensisch Instituut, het Centraal Justitieel Incassobureau, de Dienst Justitiële inrichtingen, de Screeningsautoriteit Justis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.