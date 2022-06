SP ijvert voor meldingsplicht voor slachtoffers van ransomware-aanvallen

De Socialistische Partij vindt dat er een meldingsplicht moet komen voor slachtoffers van ransomware-aanvallen. Met die plicht wil de partij de Nederlandse overheid beter in staat stellen om te leren hoe cybercriminelen werken.

SP-Kamerlid Renske Leijten maakte de opmerking tijdens een recent debat in de commissie voor Digitale Zaken. Daarin stelde ze de vraag aan demissionair minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus of het kabinet bereid is om een dergelijke meldingsplicht in te stellen omdat er nog steeds geen inzicht is in de schade die cybercriminelen berokkenen. "Schattingen lopen in de vele miljoenen en miljarden wereldwijd", klonk het.

Dat er niet precies bekend is hoeveel schade er wordt opgelopen, komt volgens de politica doordat de meldingsbereidheid 'zo laag' ligt. Daarom pleit ze voor een meldingsplicht om op die manier informatie over ransomware-aanvallen uit te wisselen en het verdienmodel van cybercriminelen in kaart te brengen, al voegde ze er ook aan toe dat dit in een vertrouwelijke omgeving moet kunnen gebeuren.

De politica maakte ook gewag van een verbod om losgeld te betalen. Ze voegde daaraan toe dat bedrijven dan wel voldoende ondersteuning moeten krijgen in hoe ze omgaan met criminelen. "Je moet weten dat je meteen hulp kunt krijgen met het misschien oplossen van zo’n aanval", aldus het SP-kamerlid.