Nederlanders tonen eerste versie van dienst die versleutelde bestanden verstuurt

Het Nederlandse hostingbedrijf ProcoliX en stichting Privacy by Design werken samen met softwarebedrijf Tweede Golf aan de gratis dienst Cryptify. Hiermee kunnen versleutelde bestanden van maximaal 2GB worden gedeeld tussen twee gebruikers.

De ontwikkelaars zeggen dat de dienst nog volop in ontwikkeling is, maar dat er al een eerste versie klaar is voor gebruik. Zowel de zender als de ontvanger hebben de authenticatieapp IRMA nodig, die ook is ontworpen door Privacy by Design. Hiermee kunnen zij hun identiteit bevestigen, zonder gevoelige gegevens af te geven. De zender selecteert de bestanden die hij wil delen en sleept ze naar het daarvoor bestemde vlak op de pagina. Vervolgens voert hij het e-mailadres van de ontvanger en die van zichzelf in. Dan kiest de zender voor "Versleutelen & verzenden", waarna de versleutelde bestanden worden verzonden.

De ontvanger ontvangt een e-mail met de melding dat er een bestand met hem is gedeeld. Door de qr-code in de mail te scannen met de IRMA-app, kan hij de bestanden ontsleutelen. De app onthult alleen het e-mailadres van beide gebruikers om de identiteit te bevestigen.

De ontwikkeling van de dienst is gefinancierd door het SIDN-fonds, dat grote internetprojecten financiert. Het platform komt voort uit de gewoonte van universitair docent en onderzoeker bij Privacy by Design Hanna Schraffenberger om e-mails te versleutelen. "Het doorontwikkelen en volledig gebruiksvriendelijk maken van e-mailencryptie is een langlopend project, maar we wilden encryptie ook op korte termijn beschikbaar maken voor gebruikers. Zo kwamen we uit op iets wat door veel mensen dagelijks wordt gedaan: het online delen van bestanden”, zegt Schraffenberger in een interview met de SIDN.

“Het mooie aan Cryptify is dat bestanden direct in de browser van de verzender worden versleuteld, voordat ze naar een server worden gestuurd. Op die manier kunnen kwaadwillenden niet bij de bestanden, zelfs niet als ze de server hacken.”, legt Tweede Golf-ontwikkelaar Arjen uit in het interview met SIDN.

Volgens het privacybeleid op de site van Cryptify zijn zowel ProcoliX en Privacy by Design verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Het e-mailadres van de ontvanger en de versleutelde bestanden worden maximaal 2 weken bewaard en dan automatisch verwijderd.

"ProcoliX slaat tijdelijk de versleutelde bestanden op die door gebruikers worden gestuurd, maar kan de inhoud van deze bestanden niet zien. De cryptografische sleutels waarmee de bestanden zijn versleuteld, liggen bij Privacy by Design. Daardoor kunnen beide partijen nooit zelf de bestanden van gebruikers ontsleutelen.", legt Arjen uit.