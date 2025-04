MultiVersus gaat minstens een halfjaar offline in aanloop naar officiële release

De vechtgame MultiVersus is zeker een halfjaar niet meer te spelen in aanloop naar de officiële release. Op 25 juni gaat de game, nu als bèta te spelen, tijdelijk offline. De officiële releasedatum van MultiVersus ligt wat uitgever Warner Bros. betreft in de eerste helft van komend jaar.

Free-to-play vechtgame MultiVersus geeft op Twitter aan op 25 juni offline te gaan voor een nog onbekende periode. De game is nog tot 4 april te downloaden. Daarna is het spel voor spelers die de game al hadden. MultiVersus is sinds juli vorig jaar gratis te spelen in een bètaversie. De makers van de game willen MultiVersus in de eerste helft van volgend jaar uitbrengen. De game was de afgelopen tijd als bèta te spelen.

De makers hebben naar eigen zeggen meer tijd nodig om verbeteringen door te voeren. Die verbeteringen zouden vooral zitten in het ontwikkelen van nieuwe personages, nieuwe kaarten en nieuwe spelmodi. Daarnaast zeggen ze matchmaking- en netcodeverbeteringen te willen implementeren en het voortgangssysteem van het spel te willen verbeteren.

De ingame valuta Gleamium is vanaf 4 april niet meer te koop. Alle voortgang en eerder verdiende of gekochte content wordt overgedragen als MultiVersus weer beschikbaar komt. Dit omvat bijvoorbeeld ongebruikte Gleamium-tokens, Battle Pass-tokens, personagetickets en andere ingame voorwerpen.

MultiVersus is een spel waarin spelers verschillende Warner Bros.-personages tegen elkaar kunnen laten vechten. Het is mogelijk om met personages te spelen uit onder andere de Scooby Doo-franchise, Adventure Time, Looney Tunes en Game Of Thrones. Volgens SteamDB had de game acht maanden geleden het hoogste aantal gelijktijdige spelers: 153.433.