Aantal gebruikers Belgische ID-app itsme stijgt in jaar met 11 procent

De Belgische identiteitsapp itsme heeft er vorig jaar 11 procent gebruikers bij gekregen en heeft daarmee nu 6,7 miljoen accounts. Van dit aantal gebruikt 95 procent de app minstens een keer per jaar. Itsme heeft daarnaast vorig jaar voor het eerst winst gemaakt.

De 6,7 miljoen gebruikers zijn er niet veel meer dan de 6,5 miljoen die itsme in juni vorig jaar noemde. De groei van 11 procent is bovendien minder dan de verdubbeling die in 2021 plaatsvond. Toen groeide de identiteitsapp veel doordat hij nodig was voor bijvoorbeeld corona-apps.

Het aantal transacties nam vorig jaar wel meer toe dan het aantal gebruikers, zegt ceo Stephanie De Bruyne van itsme's moederbedrijf Belgian Mobile ID tegen De Tijd. In 2022 waren er 315 miljoen transacties, 35 procent meer dan in 2021. Het aantal transacties groeide vooral in de privésector, waar de groei drie keer zo hoog is als bij publieke instanties.

Het verdienmodel van itsme werkt met commissies op basis van die transacties. Doordat het aantal transacties toenam, nam ook de omzet van het bedrijf toe. Daardoor had itsme vorig jaar voor het eerst een nettowinst, van 1,2 miljoen euro. Belgian Mobile ID zelf behaalde een verlies van 600.000 euro, zo'n 2,8 miljoen euro minder dan een jaar eerder.

Belgian Mobile ID wil itsme laten groeien, voornamelijk in het buitenland. Zo gebruikt de gemeente Rotterdam itsme als identiteitsapp en wil de app ook in Luxemburg actief worden. Na de zomer hoopt Belgian Mobile ID met nieuwe wetgeving ook buiten de Benelux diensten te kunnen aanbieden. Overigens werkt de Belgische overheid aan een alternatief voor itsme, om niet afhankelijk te worden van één bedrijf.