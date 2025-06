Tweede authenticatie-app goedgekeurd voor gebruik Belgische overheidsportalen

De Belgische overheid heeft een tweede authenticatie-app goedgekeurd waarmee burgers zich kunnen aanmelden bij online overheidstoepassingen. De app heet myID.be en moet de hegemonie van het populaire itsme doorbreken. De app is beschikbaar in Google Play en de Apple App Store.

Belgen die gebruik willen maken van de gratis app, moeten zich eerst registreren met hun elektronische identiteitskaart op www.myid.be. Daarna kunnen ze inloggen op diensten van de overheid of diensten van privébedrijven, als deze de authenticatieapp ondersteunen. Bij het inloggen op deze portalen wordt een QR-code gegenereerd die de gebruiker vervolgens moet scannen. Daarna wordt er om een vijfcijferige pincode gevraagd.

De authenticatieapp werd ontwikkeld door het Belgische bedrijf U2U Consult en is goedgekeurd door de Belgische Federale overheidsdienst voor Beleid en Ondersteuning. Hiervoor zijn er volgens het bedrijf aan heel wat voorwaarden voldaan. Volgens de ceo van U2U Consult was het hoog tijd voor een tweede betrouwbare partner op de Belgische authenticatiemarkt. Hij verwijst daarmee naar de populaire itsme-app in België. Itsme heeft in 2022 zijn vijfjarig bestaan gevierd en zei toen dat 80 procent van de volwassen Belgische bevolking de app gebruikt om zich te identificeren bij overheidsdiensten en banken.

Eerder dit jaar werd bekend dat de Belgische overheid aan een eigen alternatief werkt voor itsme. De reden is dat de overheid niet afhankelijk wilde zijn van een app van een bedrijf. Het authenticatiesysteem van de Belgische overheid moet in 2023 klaar zijn. Tweakers heeft een achtergrondartikel geschreven over hoe de Belgische overheid van mening is veranderd over de authenticatieapp itsme.