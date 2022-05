Tien Nederlandse gemeenten overwegen uitfaseren Chinese bewakingscamera’s

Van ruim 50 Nederlandse gemeenten waar camera's van de Chinese merken Hikvision en Dahua hangen, zijn er 10 die ze gaan verwijderen of dat overwegen, aldus de NOS. In voorgaande jaren waren er Kamervragen over het gebruik van surveillanceapparatuur van Chinese bedrijven.

Welke 10 gemeenten hebben besloten de camera's van Chinese fabrikanten te verwijderen of dit overwegen, meldt de NOS niet. Ze vroeg gemeenten naar hun inzet van apparatuur van Hikvision of Dahua en kreeg zo'n 150 keer antwoord. Daarvan bleken er 50 gemeenten te zijn die camera's gebruiken en een die een opnamesysteem van Hikvision inzet. Volgens Follow the Money gebruiken onder andere Amsterdam, Zeist en Venray camera’s van Hikvision en gebruikt Huizen de recorder van de fabrikant.

Waarom een deel van de gemeenten stopt met de camera's, is ook niet bekend. Wel ligt het gebruik van apparatuur van Hikvision of Dahua al langer onder een vergrootglas vanwege zorgen over spionage en banden van de bedrijven met de Chinese overheid. Vorig jaar stemde het Europees Parlement over het verwijderen van camera's van Hikvision vanwege de rol die producten van dit bedrijf gespeeld zouden hebben bij mensenrechtenschendingen van China in de regio Xinjiang.

In 2019 dienden GroenLinks en D66 een motie in om onderzoek te doen naar het gebruik van surveillanceapparatuur van Chinese bedrijven in Nederland, 'overwegende dat Hikvision voor 42 procent in handen is van de Chinese staat en een belangrijke rol speelt in het onderdrukken van de Oeigoeren via surveillanceapparatuur', schreven de partijen toen. Later dat jaar schreef toenmalig minister Grapperhaus dat de overheid geen zicht houdt op de verkoop. Op latere Kamervragen over de inzet van Hikvision-apparaten volgde eenzelfde antwoord van toenmalig minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.