'Nissan stopt grotendeels met ontwikkeling verbrandingsmotoren'

Nissan Motor stopt met de ontwikkeling van verbrandingsmotoren in Japan en China, volgens de Japanse krant Nikkei. Het bedrijf zou nog wel voor de VS blijven ontwikkelen en hybride motoren verder blijven ontwikkelen, ondanks de toegenomen focus op elektromotoren.

Door in thuisland Japan en in China met de ontwikkeling van verbrandingsmotoren te stoppen, beëindigt Nissan die activiteit in nagenoeg al zijn grote markten, schrijft Nikkei. In Europa was het bedrijf al opgehouden met de ontwikkeling van verbrandingsmotoren. In de VS blijft het bedrijf wel actief met de ontwikkeling van dat soort motoren, vooral vanwege de populariteit van pick-uptrucks in dat land. Ook hybride motoren blijft het bedrijf verder ontwikkelen.

De autofabrikant richt zich wat verbrandingsmotoren betreft naar verluidt nagenoeg volledig op het verbeteren van bestaande modellen in plaats van op het ontwikkelen van nieuwe. De middelen voor ontwikkeling gaan grotendeels naar elektrische voertuigen en andere nieuwe technieken. Nissan spendeert volgens Nikkei ongeveer 500 miljard yen, omgerekend 3,7 miljard euro, aan onderzoek en ontwikkeling en tot nu toe ging het grootste deel daarvan naar verbrandingsmotoren.

Omdat in Europa vanaf 2025 strengere uitstootstandaarden gaan gelden, constateerde Nissan al eerder dat het ontwikkelen van verbrandingsmotoren voor de Europese markt onrendabel zou worden. Tijdens zijn bespreking van de kwartaalcijfers meldt Nissan nog niets over het grotendeels stoppen met verbrandingsmotoren. Wel meldt de autofabrikant zich meer op de markt voor EV's te gaan richten en onder andere een solid-stateaccu voor elektrische voertuigen naar de markt te willen brengen.