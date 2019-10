Nissan onthult concept voor elektrische crossover-auto

Nissan heeft tijdens de Tokyo Motor Show een nieuw conceptvoertuig gepresenteerd, genaamd de Ariya. Dit is een crossover die gelet op zijn afmetingen en mits hij ongeveer in deze vorm uitkomt, zal gaan concurreren met onder meer de Tesla Model Y, die ook nog niet op de markt is.

De fabrikant meldt dat de Nissan Ariya Concept een volledig elektrische aangedreven crossover is met een elektromotor voor zowel de voor- als de achteras. Het gaat nog om een conceptversie en tijdens de presentatie draaide het vooral om het ontwerp; nadere details ontbreken grotendeels, maar Nissan spreekt over 'een geheel nieuwe rijervaring in de nabije toekomst'.

Dat kan betekenen dat een productieversie niet heel lang meer op zich laat wachten, al is het nog onbekend of en wanneer er een productieversie uitkomt. Autonews meldde een maand geleden dat Nissan tijdens een ontmoeting met Amerikaanse dealers al een eerste blik op de wagen gaf en de auto zou naar verwachting in de tweede helft van 2021 in de VS uitkomen. Volgens deze dealers gaat het om een vijfzitsauto met een bereik van 482km en legt het voertuig de sprint van 0 naar 100km/u af in 5 seconden. Nissan wilde toen geen andere informatie geven over het model.

De Nissan Ariya Concept is uitgerust met de recentste versie van het rijassistentiesysteem ProPilot 2.0, dat bestuurders in combinatie met het navigatiesysteem ondersteuning biedt tijdens het rijden op snelweg en de auto zelfstandig van op- tot afrit over de snelweg laat rijden.

In het interieur zit een 'minimalistisch dashboard' waarbij de meeste knoppen en schakelaars, zoals die doorgaans in reguliere auto's te vinden zijn, zijn verwijderd. Na het starten van de auto lichten de virtuele bedieningsknoppen met haptische feedback op. De enige fysieke knoppen zijn de start-/stopknop, de knop om het 12,3"-beeldscherm te bedienen en de bedieningsknoppen van de climate control.