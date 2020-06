Consumentenbond: gebruik beveiligingscamera's die werken met de CamHi-app niet

De Consumentenbond geeft het advies om risicovolle beveiligingscamera’s niet te gebruiken, tenzij de gebruiker de juiste internetpoort blokkeert. Volgens de bond zijn camera’s die werken met de app CamHi kwetsbaar voor misbruik.

Volgens de Consumentenbond zijn zeker 27.000 bewakingscamera’s in Nederland kwetsbaar, waarvan 38 procent van de Chinese fabrikant HiChip afkomstig zijn. Deze fabrikant zou achter een groot aantal merken voor camera's zitten, zoals ThinkValue, GatoCam en Boavision. De beveiligingscamera's werken met de app CamHi. HiChip zou wel verbetering hebben beloofd, schrijft de Consumentenbond.

De bond heeft Amazon verzocht de verkoop van tien kwetsbare bewakingscamera's te stoppen. In het Verenigd Koninkrijk heeft de vergelijkbare organisatie Which hetzelfde gedaan. De bond verwijst naar de site Hacked Camera van Paul Marrapese, waarop meer uitleg over de kwetsbaarheid van de camera's staat. Daar staat ook een plattegrond met kwetsbare apparaten en de hoeveelheid ip-adressen, waaronder in Nederland en België. Wereldwijd zijn 3,5 miljoen camera's kwetsbaar volgens Marrapese.

Hij publiceerde in april 2019 over kwetsbaarheden CVE-2019-11219 en CVE-2019-11220. Die hebben betrekking op beveiligingsproblemen met de iLnkP2P-techniek, die door sommige bewakingscamera's, babytelefoons en slimme deurbellen wordt gebruikt om verbinding buiten thuisnetwerken mogelijk te maken. Kwaadwillenden kunnen dankzij de kwetsbaarheden ontdekken welke camera's online zijn en vervolgens verbinding maken zonder dat een eventuele firewall connecties blokkeert. Een van de kwetsbaarheden betreft een authenticatieprobleem waarmee man-in-the-middleaanvallen en het onderscheppen van wachtwoorden mogelijk zijn. De andere kwetsbaarheid betreft het algoritme om uid's te genereren. Deze bevat een zwakte waardoor deze te voorspellen zijn en directe verbindingen met willekeurige apparaten op te zetten zijn.

Volgens Marrapese maken fabrikanten als HiChip, Tenvis, SV3C, VStarcam, Wanscam, NEO Coolcam, Sricam, Eye Sight en Hvcam gebruik van het kwetsbare iLnkP2P, maar honderden andere merken ook. Hij heeft een lijst opgesteld met prefixes van de unique identifiers, waaraan kwetsbare producten te herkennen zijn. Gebruikers kunnen het probleem verhelpen door uitgaand verkeer naar udp-poort 32100 te blokkeren, maar Marrapese adviseert om betrouwbaardere camera's te kopen.