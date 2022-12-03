Duitsland gaat niet voor algemeen verbod op Chinese telecomapparatuur

Duitsland gaat geen algemeen verbod op de verkoop van telecomapparatuur van Chinese fabrikanten invoeren. Het Duitse ministerie van Economische Zaken zegt 'per geval een beslissing te willen nemen', zei een woordvoerder tegen persbureau Reuters.

Vorige week heeft de Amerikaanse telecomtoezichthouder FCC besloten om de verkoop van alle nieuwe telecomapparatuur en beveiligingscamera's van Chinese bedrijven Huawei en ZTE te verbieden. Volgens de overheidsinstelling vormen die apparaten een risico voor de nationale veiligheid.

Reuters heeft aan het Duitse ministerie van Economische Zaken gevraagd of het een vergelijkbaar verbod wil laten invoeren. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat dit niet het geval is. Wel wil de overheidsinstelling 'per geval een beslissing nemen'.

Die benadering lijkt overeen te komen met de nieuwe richtlijnen in een strategiedocument van het ministerie, dat donderdag is ingezien door Reuters. Het document beveelt onder meer aan om het gebruik van componenten uit autoritaire staten strenger te controleren. Het gaat vooral om de inzet van die componenten bij transport, zorg en andere belangrijke sectoren. Ook wordt aangeraden om Duitse investeringen in Chinese bedrijven te controleren indien deze actief zijn in de beveiligingssector of verdacht worden van mensenrechtenschendingen.