Duitsland gaat niet voor algemeen verbod op Chinese telecomapparatuur

Dat u anti-USA bent is duidelijk, en dat mag. Dat u uw informatie niet verifieert, of vooringenomen bent, of opzettelijk foutieve infornatie brengt, dat is beneden alle peil.
- USA heeft geen 2-partijensysteem, meerdere partijen zijn niet enkel teogelaten, maar komen ook vaak op bij verkiezingen.
- USA heeft een first-past-the-post systeem. Dit is anders dan een proportioneel systeem, dat je in de meeste continentale Europese landen vindt. Voor- en nadelen van beide systemen zijn onderwerp geweest van veel studie, het één is niet meer of minder democratisch dan het ander. Zoek dit zelf op.
- First-past-the-post systemen, per definitie, dat is de bedoeling, leiden tot een klein aantal partijen die 'winnen', vaak 2 grote partijen. Zie ook de UK: Labour en de Conservatives domineren, er zijn andere partijen die meestal te klein zijn om regeringsmacht te krijgen.
- Als je 2 grotere partijen hebt, dan omvatten die een breder spectrum aan politieke opvattingen, en moeten daarrond intern compromisen sluiten.
- gerrymandering: komt overal voor,
- In de USA is er een scheiding tussen kiezen van President, en de Volksvertegenwoordigers (Congress: House, en Senate). Dit zijn aparte verkiezingen. Een President kan een House hebben van andere politieke meerderheid. Dit maakt deel uit van de checks-and-balances
, en is zeer uitgesproken in de USA. In Europa komt het Franse presidentieel systeem dicht bij het Amerikaanse.
- De macht van de USA President is beperkt, kan geen wetten maken (wel directives). De macht van de President is wel-omgeschreven, ingeperkt en daar wordt hard op toegezien. Zoek dit zelf op.
- Vergelijk met de UK: first-past-the-post voor Parliament, en die meerheid levert dan de PM. Vaak met absolute meerderheid, d.w.z. bijna totale macht van regering. De USA heeft een meer gebalanceerd systeem, dat besturen meer onderhevig maakt aan democratische checks-and-balances.
- USA heeft een echte constitutie die al 100-den jaren meegaat, onderhevig aan amendments. Dit is het beste voorbeeld van een democratische grondwet, waarop nauwlettend wordt toegezien. In Europese landen hebben we meerdere dictaturen gehad, gegroeid uit een gebrekkige democratie. In de USA houdt de democratie al meer dan een paar honderd jaar stand. Er is evolutie geweest, stemrecht etc. Dat zou er nog maar moeten aan ontrbreken, democratie is nooit 'af', maar groeit.
- Rechten van werknemers: u verwart democratie met wetgeving van de arbeidsmarkt. Wetgeving en controle daarop komt uit de demooratische instituten (parlement, regering, rechterlijke macht - ...). Elk land beslist daar zelf over, ook in Europa heb je veel variatie van de arbeidsmarkt, voorbeeld in Denemarken heb je een zeer flexible arbeidmarkt, zeer makkelijk iemand te ontslaan (het zogenaamde flexicurity systeem, zoek op).
Ik kan nog wel even doorgaan.
Niet alles is beter of slechter in Europa of USA. Zo werkt dat niet. Het ging over democratie, vrijheid en rule-of-law.
Maar ja, als je anti-Amerikaans wil zijn, dat is gelukkig toegelaten in een vrije democratie. Maar valse voorstelling van verifieerbare informatie verdient geen respect
[Reactie gewijzigd door D100 op 22 juli 2024 19:43]