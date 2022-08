Nederlandse politie raadt vakantiegangers aan slimme cameradeurbel op te hangen

De Nederlandse politie raadt huishoudens op vakantie aan om een slimme deurbel te installeren om inbraken te voorkomen. De politie raadt burgers ook aan die camera's aan te melden bij de database Camera In Beeld, al zijn openbare beveiligingscamera's vaak tegen de privacywet.

De politie raadt het gebruik van slimme deurbellen aan in een lijst met tips voor vakantiegangers. Zo raadt de politie aan gordijnen niet altijd dicht te laten en planten op de vensterbank te laten staan, maar ook om tijdschakelaars te gebruiken om lampen 's avonds automatisch aan en uit te schakelen, zodat het lijkt of er iemand thuis is. Ook raadt de politie het af om vakantiefoto's op sociale media te plaatsen. Een van de tips is om een slimme deurbel te installeren.

"Steeds meer mensen beschermen hun eigendommen met camera’s", schrijft de politie. "De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen." In de tips staat ook de optie om een deurbel- of bewakingscamera aan te melden bij databank Camera In Beeld. Dat is een database waarin de politie bijhoudt welk huis een camera heeft hangen. De politie kan niet meekijken met die beelden, maar gebruikt de locaties om sneller beelden te kunnen vorderen als er een misdaad is begaan. Agenten weten dan sneller bij welke huishoudens ze terecht kunnen voor beelden die dat mogelijk hebben opgenomen.

Het is opvallend dat de politie actief oproept een slimme deurbel te plaatsen, al gebeurt dat wel vaker. Camera's mogen in principe niet op de openbare weg worden gericht, bevestigt de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar deurbelcamera's worden per definitie bijna altijd op de weg gericht. Uitgerekend als het gaat om het aanmelden bij Camera In Beeld is het belangrijk dat er beelden van de openbare weg worden opgenomen. De politie roept daarom in feite op de privacywet te overtreden. In de oproep staat nergens een waarborg over de regels omtrent beveiligingscamera's en wat burgers wel en niet mogen filmen.

Het is niet de eerste keer dat de politie actief oproept de privacywet te overtreden. In 2019 werden er door verschillende gemeenten, samen met de politie, slimme deurbellen uitgedeeld bij een pilot. Begin 2021 waren er 44.000 particuliere beveiligingscamera's aangemeld bij Camera In beeld.