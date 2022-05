Cameradeurbellen worden steeds populairder. Als je tegenwoordig ergens aanbelt, is de kans best groot dat je er een aantreft. Marktonderzoeksbureau Multiscope becijferde dat in Nederland afgelopen zomer al zo’n 640.000 exemplaren in gebruik waren; dat is bij acht procent van alle huishoudens. De laatste tijd zijn vooral draadloze modellen in opkomst. Die bieden gemak en flexibiliteit in installatie en laten je toch een oogje in het zeil houden. Wij testen vier verschillende modellen, van Google, Ring, eufy en Arlo.

Bedraad of batterijgevoed?

De installatie van een bedrade cameradeurbel kan heel wat voeten in de aarde hebben, vooral wanneer je een beltrafo gebruikt die met een andere spanning werkt dan wat de cameradeurbel nodig heeft. In zo'n geval is het noodzakelijk om de beltrafo te vervangen. Dat is doorgaans een klus waarvoor de groepenkast open moet en die niet voor iedereen is weggelegd. Een voordeel van een bedrade cameradeurbel is wel dat je er na installatie geen omkijken meer naar hebt. Als het apparaat eenmaal is aangesloten, blijft het gewoon werken. Omdat de deurbel voortdurend van voeding is voorzien, kan de camera bovendien continu zijn ingeschakeld om bijvoorbeeld personen of bewegingen te detecteren, en zelfs non-stop opnames te maken.

Lastiger wordt het als de deurbel op een plek verder van huis wordt geplaatst, bijvoorbeeld bij de toegangspoort van de voor- of achtertuin, of naast een belbord in het portiek waar de beltrafo met bedrading ontbreekt of niet de juiste specificaties heeft.

Installatiegemak

In zulke situaties biedt een draadloze, batterijgevoede deurbel uitkomst, omdat hij eenvoudig is te installeren. Bij een draadloze cameradeurbel hoef je je geen zorgen te maken over de beltrafo in de meterkast en kun je de camera precies op de plek hangen die voor jou het beste uitkomt. Nadelen zijn er natuurlijk ook, al is het maar dat draadloze exemplaren extra onderhoud vergen, in de vorm van het periodiek opladen van de accu. Ook ontbreken er vaak functies, omdat fabrikanten er alles aan is gelegen om het energiegebruik binnen de perken te houden. Draadloze cameradeurbellen kun je in de basis overal ophangen, mits ze binnen het wifibereik van je thuisnetwerk blijven. Zeker als de deurbel een paar verdiepingen lager komt te hangen dan het accesspoint kan dit een rol spelen. In deze round-up proberen we de limieten van de geteste deurbellen op te zoeken en te onderzoeken op welke punten de geteste modellen zich van elkaar onderscheiden.

Deelnemers

In de round-up hebben we gekeken naar het aanbod van batterijgevoede deurbellen met een maximumprijs van 200 euro. Hierbij is uiteindelijk de keuze gevallen op de Google Nest Doorbell (batterij), de Ring Video Doorbell 4 Zwart/Zilver, de eufy Video Doorbell (Battery-Powered) en de Arlo Video Doorbell Wire-Free Zwart.

We beoordelen het installatie- en gebruiksgemak en de bewakingseigenschappen van deze vier deurbellen. Daarnaast brengen we de sterke en zwakke punten in kaart en testen we hoe snel de reactietijden tussen de deurbel en je smartphone zijn en wat de verbindingskwaliteit van de deurbel is. Uiteraard kijken we ook naar de beeldkwaliteit en stellen we de camerasensor en lenscombinatie op de proef, onder verschillende lichtomstandigheden.