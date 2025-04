Nederlandse politiedatabase Camera in Beeld telt 314.000 beveiligingscamera's

De Nederlandse politiedatabase Camera in Beeld telt 314.000 vrijwillig aangemelde beveiligingscamera's, waaronder ruim 55.000 van burgers. Dat houdt in dat de politie de beelden van deze camera's kan opvragen om verdachten op te sporen.

Het merendeel, ruim 236.000, van de camera's is afkomstig van bedrijven, blijkt uit de politiecijfers die NU.nl heeft opgevraagd. Daarnaast heeft de overheid ook nog bijna 23.000 eigen camera's in de database opgenomen, bijvoorbeeld camera's die langs de weg staan. De 55.000 particuliere camera's zijn voornamelijk afkomstig van videodeurbellen, zegt de politie.

In mei 2021 waren er bijna 280.000 camera's opgenomen in de Camera in Beeld-database. Er zijn er in bijna twee jaar tijd dus zo'n 34.000 bijgekomen. Procentueel gezien stegen particuliere camera's het hardst, met 25 procent, daarna overheidscamera's met 18 procent en tot slot bedrijfscamera's met 9,8 procent. Eind 2019 waren er nog 228.000 camera's geregistreerd. Begin 2019 ging het om 200.000 stuks.

In de Camera in Beeld-database kunnen Nederlanders doorgeven dat zij een beveiligingscamera of bijvoorbeeld een slimme deurbel rondom hun huis hebben hangen. De bedoeling is dat de politie bij een misdrijf in de wijk snel kan opzoeken waar mogelijk beelden zijn gemaakt door burgers. Eventueel kan de politie die gegevens ook vorderen. Met het systeem kan de politie achterhalen van wie de camera's zijn, wat ze vastleggen, wat de beeldkwaliteit is en hoe lang gebruikers de beelden bewaren.

Deze politiedatabase is al jaren omstreden. Tegen NU.nl zegt Bits of Freedom-woordvoerder Lotte Houwing dat de politie met Camera in Beeld de wet omzeilt, omdat zou worden gestimuleerd dat camera's op de openbare weg worden gericht, terwijl dat tegelijkertijd volgens de privacywetgeving niet zomaar mag: "Zo heeft de politie toegang tot allerlei onrechtmatig verkregen materiaal." De politie benadrukt tegen de nieuwssite dat deze alleen beelden gebruikt waar mogelijke verdachten op te zien zijn, en mensen vertelt wat ze wel en niet mogen filmen met een beveiligingscamera.