Aantal burgerbeveiligingscamera's in politiedatabase stijgt naar 200.000

De politie heeft de tweehonderdduizendste door een particulier aangemelde beveiligingscamera aan zijn databank toegevoegd. Het Camera in Beeld-initiatief van de politie, voor het opzetten van een database van particuliere camera's, ging in 2014 van start.

Volgens de politie kan de database nog voller. De dienst wijst erop dat er in Nederland naar schatting ruim anderhalf miljoen camera’s hangen. De politie gebruikt de databank om snel te kunnen achterhalen of er camera's in de buurt van misdrijven of andere voorvallen hangen, met mogelijke beelden die kunnen helpen bij onderzoeken.

Volgens de politie zou vrees voor vergelding van personen die op beelden naar voren komen, geen beletsel moeten zijn om camera's niet aan te melden. Die vrees zou ongegrond zijn omdat de politie beelden die ze nodig heeft voor onderzoek toch kan vorderen.

Security.nl wijst erop dat op de website van Camera in Beeld in 2017 nog stond: "De politiefunctionaris zal altijd met een machtiging van het Openbaar Ministerie de betreffende beelden vorderen." Die zin is inmiddels echter gewijzigd in: "De politiefunctionaris zal de betreffende beelden vorderen."