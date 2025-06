Politie vraagt kwart van Camera In Beeld-deelnemers zich met DigiD aan te melden

De Nederlandse politie gaat een kwart van de deelnemers van cameradatabase Camera In Beeld vragen zich alsnog aan te melden via DigiD. Daarmee wil de politie 'informatie actueel houden' en beelden makkelijker kunnen opvragen.

In de komende dagen krijgen meer dan 15.000 Nederlandse burgers een bericht van de politie. Dat zijn mensen die zich eerder hebben aangemeld voor cameradatabase Camera In Beeld. In die database kunnen Nederlanders registreren of ze een beveiligingscamera of videodeurbel aan hun huis hebben hangen die de openbare weg filmt. Als er vervolgens iets gebeurt in de straat, dan kan de politie in de database kijken of er camera's in de buurt hangen en die beelden opvragen. De politie kan niet live meekijken met de beelden; Camera In Beeld is alleen bedoeld om aan te geven waar de camera's hangen.

De personen die nu bericht krijgen, hebben zich eerder al aangemeld voor het programma. Dat hebben ze echter zonder DigiD gedaan. De politie gaat die deelnemers vragen zich alsnog met DigiD opnieuw aan te melden. Aanmelden kon tot voor kort nog zonder DigiD. In totaal zijn 65.000 individuele burgers en bedrijven aangemeld voor Camera In Beeld. Daarvan krijgt dus bijna een kwart een herinnering. Die wordt per e-mail aan deelnemers verstuurd in de komende weken. Als deelnemers zich niet opnieuw aanmelden, worden hun gegevens automatisch verwijderd uit de database.

Met een DigiD-aanmelding kan de politie naar eigen zeggen het overzicht actueler houden. Deelnemers aan het programma krijgen jaarlijks een herinnering waarin de politie hun vraagt hun gegevens te controleren en waar nodig te wijzigen. "Voorheen was het actueel houden van de informatie in het systeem Camera in Beeld een arbeidsintensieve klus", schrijft de politie. Een DigiD-aanmelding moet dat proces verbeteren.