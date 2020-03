'Ring-deurbellen helpen in steden in VS amper met bestrijding van criminaliteit'

Politiekorpsen die in Amerika gebruik maken van beelden van de slimme deurbel Ring lossen daarmee nauwelijks misdaden op. Ook verlaagt de criminaliteit in buurten amper bij gebruik van de bellen, blijkt uit onderzoek van Cnet.

Cnet vroeg gegevens op bij drie willekeurige politiekorpsen die meer dan een jaar samenwerkten met het Amazon-dochterbedrijf. Ring maakt onder andere iot-deurbellen, en gaat vervolgens samenwerkingen aan met lokale politiekorpsen om die uit te delen aan burgers. Dat doet het bedrijf met de belofte dat filmende deurbellen kunnen helpen om de criminaliteit op straat te verlagen. Cnet vroeg cijfers op uit steden in de staten Wisconsin, Illinois en Florida. De cijfers rondom woning- en autoinbraken bleven daar in de afgelopen 12 maanden grotendeels gelijk, ongeacht of er Ring-deurbellen in de wijken waren geplaatst. In sommige straten daalde de cijfers wel, maar daarbij zegt de politie tegen Cnet dat dat niet aan de Ring-bellen toe te schrijven is.

In Greenbay in Wisconsin werden 363 Ring-deurbellen gebruikt waarbij de politie direct toegang had tot de camerabeelden. Dat gebeurde via de Neighbors-functie. Die laat gebruikers beelden van hun camera delen met buren. Als er een samenwerking is tussen Ring en de lokale politie kan die laatste daar ook live op meekijken. In Greenbay bleven de criminaliteitscijfers gelijk, en zegt de politie dat de Ring-bellen niet significant bijdragen aan de bestrijding van misdaad. In Fort Lauderdale in Florida hingen 9000 camera's, en werden er zes mensen opgepakt via beelden van de bel. Wel ging het aantal diefstallen in de buurt juist omhoog. Dat laatste kon de politie ook niet toeschrijven aan de deurbellen. In Auroro in Illinois gingen de woninginbraken vorig jaar omlaag, maar het jaar daarvoor juist weer omhoog. Ook in die stad zegt de politie geen bewijs te zien dat de deurbellen helpen tegen criminaliteit. De politiekorpsen zeggen dat de bellen onderdeel zijn van een grote geheel aan beveiligingsmaatregelen in wijken.

Ring presenteert zichzelf voornamelijk als een beveiligingsbedrijf. Het gaat in Amerika actief samenwerkingen aan met politiediensten. Zulke samenwerkingen zijn er in Nederland en België niet. Wel zijn er in Nederland verschillende lokale projecten waarbij gemeenten deurbellen uitdelen aan burgers. Het gaat om pilots, waarbij in twee steden ook al werd geconcludeerd dat het project vrijwel geen resultaat had. In tegenstelling tot in Amerika kan de politie niet meekijken met beelden. Wel roept de politie burgers op de camera's aan te melden bij het project Camera In Beeld. Daarmee weet de politie direct waar particuliere beveiligingscamera's hangen.