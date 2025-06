AP krijgt steeds meer vragen over videodeurbellen, hekelt houding van politie

De Autoriteit Persoonsgegevens kreeg vorig jaar meer dan duizend vragen en klachten van Nederlandse burgers over videodeurbellen. Het 'irriteert' de privacytoezichthouder dat de politie actief stimuleert zulke camera's op te hangen, zegt Aleid Wolfsen in de Volkskrant.

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt tegen de Volkskrant dat zij vorig jaar 1050 telefoontjes van burgers kreeg die vragen stelden over deurbelcamera's in hun straat of wijk. Dat is een stijging van meer dan 200 vragen ten opzichte van een jaar ervoor. Volgens AP-voorzitter Aleid Wolfsen wordt 'het gros van de videodeurbellen' verkeerd opgehangen. Deurbellen mogen de openbare weg niet filmen, maar de AP zegt altijd dat het onvermijdelijk is dat een deel van de weg toch wordt gefilmd.

De AP hekelt de houding van de Nederlandse politie, die het juist vaak stimuleert om deurbelcamera's op te hangen. "Het lijkt soms alsof de politie het ophangen van die camera’s juist aanmoedigt", zegt Wolfsen. "Dat irriteert ons." In 2019 ontdekte Tweakers al dat er meerdere Nederlandse gemeenten gratis deurbellen uitdeelden om criminaliteit tegen te gaan. Wolfsen denkt ook dat veel politieagenten denken dat videodeurbellen altijd mogen hangen. "Dat het in de rechtszaal als bewijs kan worden gebruikt, wekt de schijn dat die camera’s daar rechtmatig hangen, terwijl dat niet zo is", zegt hij. De politie heeft in het verleden ook regelmatig actief gepleit voor het ophangen van deurbelcamera's.

In theorie kan de Autoriteit Persoonsgegevens handhaven als er een deurbel verkeerd is opgehangen en de privacy van de buren schendt. In België is dat al gebeurd; daar deelde de toezichthouder in 2020 een boete uit aan een particulier stel vanwege verkeerd opgehangen beveiligingscamera's. In Nederland gebeurt dat amper; burgers moeten regelmatig naar de rechter om een geschil op te lossen. "Handhaving zou beter zijn", zegt Wolfsen van de AP, terwijl het juist de AP is die die handhaving moet doen. "Maar dat kan de toezichthouder niet", zegt Wolfsen. De AP is al jaren chronisch onderbezet en heeft niet de middelen om zich op particuliere privacygeschillen te richten.