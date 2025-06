Framework levert eerste Laptop 16-exemplaren

Framework is begonnen met de eerste leveringen van de Laptop 16. Het bedrijf zegt momenteel het grootste deel van zijn productiecapaciteit in te zetten om bestaande pre-orders voor dit model weg te werken.

De Framework Laptop 16 is volgens het bedrijf inmiddels 'in handen van de eerste klanten'. Het apparaat is in maart 2023 aangekondigd en moest aanvankelijk vanaf het vierde kwartaal van 2023 geleverd worden, maar werd dus uitgesteld tot begin dit jaar. Framework heeft ook de Laptop 16-documentatie op GitHub bijgewerkt. Die documenten bevatten nu meer info over de interne onderdelen van de Laptop 16.

Het bedrijf introduceert ook enkele nieuwe producten in zijn online outletwinkel. Zo is het mogelijk om een verzameling van twintig Expansion Cards te kopen die niet meer functioneel zijn. Framework zegt deze modules niet te willen vernietigen, maar liever aan de man te willen brengen zodat ontwikkelaars hun eigen pcb’s in de modules kunnen plaatsen. Het bedrijf heeft ook enkele prijswijzigingen doorgevoerd waardoor Amerikaanse en Canadese klanten een barebones Framework 13-laptop kunnen kopen voor minder dan 500 dollar.

Framework levert momenteel twee laptops: een 13"- en 16"-model, die beide met AMD-cpu's te koop zijn. Het 13"-model is ook met een Intel-cpu uit te rusten. De kleinere laptop kost minimaal 979 euro, de 16"-versie is vanaf 1579 euro te koop.