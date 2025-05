Framework Laptop 16 kost 1579 euro en is vanaf vierde kwartaal leverbaar

Framework heeft bekendgemaakt dat de Laptop 16 minstens 1579 euro kost en dat de eerste exemplaren in het vierde kwartaal van dit jaar geleverd gaan worden. Het product is nu te pre-orderen. De 16"-laptop krijgt een upgradebare gpu; aanvankelijk een RX 7700S-module.

De Laptop 16 is Frameworks eerste 16"-laptop en ook zijn eerste laptop waarvan de gpu los te upgraden is. De maker kondigde de laptop in maart aan, maar geeft nu meer details. Zo moet de diy-versie 1579 euro kosten en de pre-built-variant inclusief OS 1919 euro. Voor dit bedrag krijgen kopers een Ryzen 7 7840HS-cpu. De laptop is ook met Ryzen 9 7940HS te koop.

De modulaire laptop heeft net als de eerdere Framework-laptops Expansion Cards, om de laptop bijvoorbeeld van verschillende USB- of HDMI-poorten te voorzien, of de laptop een microSD-kaartlezer te geven. De Laptop 16 heeft zes van deze Expansion Card-slots. Nieuw aan de Laptop 16 is de Expansion Bay, waarmee de laptop met een losse gpu kan worden uitgerust. Vooralsnog is het apparaat alleen met een AMD Radeon RX 7700S-Graphics Module te voorzien, voor 450 euro. Wie liever een lichte laptop wil kan ook een Expansion Bay Shell aanschaffen. Framework zegt bij het ontwerp van de Graphics Module rekening te hebben gehouden met extra ruimte voor toekomstige gpu's met andere formfactors.

Verder kan de laptop geconfigureerd worden met twee slots van 8 tot 32GB-DDR5-5600-geheugen, voor in totaal 8 tot 64GB geheugen. Daarnaast kunnen er tot twee NVMe-sticks worden geïnstalleerd. Kopers kunnen kiezen uit verschillende toetsenborden met en zonder rgb-verlichting, en kunnen kiezen of ze een numpad willen of niet. Gebruikers kunnen met behulp van spacers kiezen of ze het toetsenbord in het midden van de laptop willen, of aan de linker- of rechterkant, mits ze geen numpad gebruiken. Gebruikers kunnen ook kiezen of ze het touchpad aan de linker- of rechterkant willen, of in het midden van de laptop.

Het scherm van de Laptop 16 heeft een resolutie van 2560x1600 pixels, ondersteunt Freesync, en heeft een verversingssnelheid van 165Hz en een maximale helderheid van 500cd/m². Het scherm ondersteunt het volledige DCI-P3-kleurenspectrum en heeft een contrast van 1500:1. De laptop heeft een 85Wh-accu, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, vier speakers, een 1080p-webcam en een vingerafdrukscanner die met Windows en Linux compatibel is. Framework levert naar Nederland, maar nog niet naar België.