Framework voorziet Laptop 13 van Intel Core Ultra-cpu en optioneel 120Hz-scherm

Framework introduceert een nieuwe versie van zijn Framework Laptop 13. Deze beschikt over de recentste Core Ultra-processors van Intel, die zijn gebaseerd op de Meteor Lake-architectuur. De Laptop 13 kan binnenkort ook uitgerust worden met een optioneel 120Hz-scherm.

Framework bevestigt de komst van zijn nieuwe Laptop 13-model met Core Ultra-processor in een blogpost. Deze variant krijgt een processor met maximaal zes P-cores en acht E-cores, voor een totaal van twintig threads. De nieuwe laptop ondersteunt maximaal 96GB DDR5-geheugen, zo meldt de fabrikant. De huidige Framework Laptop 13 met Intel 13th Gen-cpu wordt geleverd met maximaal 64GB DDR4-geheugen.

Het nieuwe model wordt vanaf augustus geleverd en krijgt dan een adviesprijs vanaf 1029 euro. Dat betreft dan een DIY-model zonder ram of ssd. Een kant-en-klare versie met 8GB geheugen en 256GB-ssd kost 1249 euro. De moederborden met Intel Core Ultra-processors komen ook los beschikbaar voor gebruikers die hun bestaande laptop willen upgraden.

Het bedrijf meldt dat deze nieuwe Intel-variant ook geleverd kan worden met een optioneel 13,5"-scherm met 120Hz-refreshrate en een resolutie van 2880x1920 pixels. De voorgaande versie werd enkel geleverd met een 60Hz-scherm met een resolutie van 2256x1504 pixels. Het nieuwe scherm haalt een helderheid van 500cd/m² en krijgt een mat oppervlak tegen weerspiegelingen. Dit nieuwe scherm kan ook geleverd worden met de AMD-versie van de Laptop 13; die variant krijgt ook een grotere 61Wh-accu, in plaats van 52Wh in het basismodel. Het scherm komt ook los beschikbaar voor 299 euro, zodat gebruikers hun eerder gekochte Framework-laptop kunnen upgraden.

Framework introduceert verder een nieuwe Gen 2-webcammodule. Deze is voorzien van een 9,2-megapixelsensor, hoewel de fabrikant ervoor heeft gekozen om niet de volledige resolutie te gebruiken. In plaats daarvan wordt pixel binning ingezet, waarbij vier pixels worden gecombineerd tot een enkele pixel. Dat levert volgens Framework 1080p-videobeelden op, maar dan met betere prestaties bij weinig licht. De nieuwe webcammodule zit standaard in de Laptop 13 met Intel Core Ultra-cpu, kan ook geleverd worden met de AMD-versie van het apparaat en komt eveneens los beschikbaar voor 45 euro.

Tot slot is de expensioncard met SD-kaartlezer vanaf nu vooruit te bestellen en wordt de USB-C-uitbreidingskaart nu ook geleverd in vier nieuwe kleuren: oranje, rood, paars en groen. Verder heeft Framework de adviesprijs van het AMD-instapmodel verlaagd van 979 naar 929 euro. Dat is voor een DIY-variant zonder meegeleverd DDR5-geheugen en zonder ssd.

Correctie, donderdag: In het artikel stond aanvankelijk dat het nieuwe 120Hz-scherm een resolutie van 2280x1920 pixels heeft. Dat moest 2880x1920 pixels zijn. Dit is aangepast.