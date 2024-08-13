Door Jelle Stuip

Redacteur

Feedback • 13-08-2024 18:00 76

Tijd voor een Framework-upgrade?

Core Ultra, 120Hz-scherm en nieuwe webcam Review

13-08-2024 • 18:00

76

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Framework upgradekit

Sinds begin 2022 slingert er op de Tweakers-redactie een laptop rond die destijds is voorzien van een Intel-processor van de elfde generatie. Het is geen laptop zoals alle andere; hij zou in principe nooit vervangen hoeven worden. Gaat de hardware stuk, dan kun je hem gewoon repareren en als hij te langzaam wordt, kun je de hardware vervangen.

We voorzagen het originele model al eens van een Intel-processor van de twaalfde en dertiende generatie en van een AMD Zen4-processor. Behalve de moederborden verbeterde Framework in de tussentijd ook andere zaken. De volgende stap, waarover je in dit artikel kunt lezen, is de Intel Core Ultra-processor, een nieuw scherm met een hogere resolutie en refreshrate, en een nieuwe camera.

Nieuw moederbord: Core Ultra

De eerste upgrade is het nieuwe moederbord, dat je herkent aan het stickertje dat erop zit en je vertelt dat je met de Core Ultra 7 155H te maken hebt. Afgezien daarvan lijkt het moederbordje als twee druppels water op eerdere versies, op één ding na: de heatpipe. Voorheen maakte Framework gebruik van twee heatpipes om de warmte af te voeren, maar dat is nu één brede geworden. Dat moet een betere warmteoverdracht opleveren. De lay-out van het moederbord is hetzelfde gebleven en dat is logisch, want op die manier blijven de moederborden uitwisselbaar. Mocht je willen zien hoe je een moederbord verwisselt, dan kan dat in deze video. Waar het op neerkomt, is dat je de vijf boutjes aan de onderkant loshaalt en het moederbord, dat met vier boutjes vastzit, verwijdert. Eerst even de beeldschermkabel, draadloosnetwerkkaart, accu, luidsprekerkabel en flatcable naar een dochterbordje verwijderen en binnen een kwartiertje zit de boel weer in elkaar.

Framework moederborden 13

De vraag is wel: moet je die upgrade doen? Wat levert het je op? Zoals gezegd gaat het om de upgradekit met een Core Ultra 7-processor: de 155H. Dat is een processor met zes P-cores, acht E-cores en twee LPE-cores. Het is een veelgebruikte laptopchip in 2024, die uiteraard voorzien is van een npu, voor 'AI-berekeningen'. Verwacht geen Copilot+-taferelen; daarvoor heb je een npu met minstens 40Tops nodig en de Ultra 7 doet maximaal 11Tops. De Framework-laptop in kwestie is verder voorzien van 16GB DDR5-5600-geheugen en een WD SN850-ssd van 512GB.

  • Cinebench 24 Multi
  • Cinebench 24 Single
  • Cinebench 23 - Multi
  • Cinebench 23 - Single
Cinebench 24 Multi
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Lenovo Yoga Slim 7 SD X Elite X1E-78-100
1.017
ASUS Vivobook S 15 SD X Elite X1E-78-100
960
Samsung Galaxy Book4 Ultra CU7 155H
904
HP Omen Transcend 14-fb0076nd CU7 155H
832
Framework Laptop 16 (igp) Ryzen 7 7840HS
831
ASUS Vivobook S 16 OLED CU7 155H
775
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
655
ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA CU7 155H
648
Framework Laptop (Zen4) Ryzen 7 7840U
638
Framework Laptop (Intel 13) Ci7-1360P
608
Microsoft Surface Laptop 6 CU7 165H
595
Apple MacBook Air 2024 13" M3 8-core
581
Samsung Galaxy Book4 Pro CU7 155H
577
HP Pavilion Plus 14-ey0870nd Ryzen 5 7540U
558
Acer Swift 3 SF314-43-R68Z Ryzen 7 5700U
548
Acer Aspire 5 A514-56PP-5585 Ci5-1335U
248
Cinebench 24 Single
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Apple MacBook Air 2024 13" M3 8-core
141
ASUS Vivobook S 15 SD X Elite X1E-78-100
108
Framework Laptop (Intel 13) Ci7-1360P
108
Lenovo Yoga Slim 7 SD X Elite X1E-78-100
107
Microsoft Surface Laptop 6 CU7 165H
106
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
104
HP Omen Transcend 14-fb0076nd CU7 155H
103
ASUS Vivobook S 16 OLED CU7 155H
102
Samsung Galaxy Book4 Ultra CU7 155H
101
ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA CU7 155H
100
HP Pavilion Plus 14-ey0870nd Ryzen 5 7540U
98
Framework Laptop (Zen4) Ryzen 7 7840U
98
Framework Laptop 16 (igp) Ryzen 7 7840HS
97
Samsung Galaxy Book4 Pro CU7 155H
93
Acer Aspire 5 A514-56PP-5585 Ci5-1335U
76
Acer Swift 3 SF314-43-R68Z Ryzen 7 5700U
72
Cinebench 23 - Multi
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Samsung Galaxy Book4 Ultra CU7 155H
16.261
HP Omen Transcend 14-fb0076nd CU7 155H
16.039
Framework Laptop 16 (igp) Ryzen 7 7840HS
14.979
Microsoft Surface Laptop 6 CU7 165H
14.139
ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA CU7 155H
13.296
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
13.068
ASUS Vivobook S 16 OLED CU7 155H
12.919
Framework Laptop (Zen4) Ryzen 7 7840U
12.152
Framework Laptop (Intel 12) Ci7-1280P
11.740
Samsung Galaxy Book4 Pro CU7 155H
11.686
Framework Laptop (Intel 13) Ci7-1360P
11.425
HP Pavilion Plus 14-ey0870nd Ryzen 5 7540U
9.661
Apple MacBook Air 2024 13" M3 8-core
9.410
Acer Swift 3 SF314-43-R68Z Ryzen 7 5700U
8.933
Framework Laptop (Intel 11) Ci7-1185G7
5.152
Acer Aspire 5 A514-56PP-5585 Ci5-1335U
4.633
Cinebench 23 - Single
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Framework Laptop (Intel 13) Ci7-1360P
1.911
Apple MacBook Air 2024 13" M3 8-core
1.899
Microsoft Surface Laptop 6 CU7 165H
1.810
Framework Laptop (Intel 12) Ci7-1280P
1.788
HP Omen Transcend 14-fb0076nd CU7 155H
1.761
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
1.753
Samsung Galaxy Book4 Ultra CU7 155H
1.744
ASUS Vivobook S 16 OLED CU7 155H
1.737
Framework Laptop 16 (igp) Ryzen 7 7840HS
1.706
ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA CU7 155H
1.702
HP Pavilion Plus 14-ey0870nd Ryzen 5 7540U
1.697
Framework Laptop (Zen4) Ryzen 7 7840U
1.655
Samsung Galaxy Book4 Pro CU7 155H
1.640
Framework Laptop (Intel 11) Ci7-1185G7
1.404
Acer Aspire 5 A514-56PP-5585 Ci5-1335U
1.328
Acer Swift 3 SF314-43-R68Z Ryzen 7 5700U
1.252

Aanvankelijk presteerde het nieuwe moederbord teleurstellend en was het zelfs langzamer dan de moederborden van de vorige twee generaties. Een frisse Windows-installatie loste dat probleem op en is dan ook aan te raden voor iedereen die tegenvallende prestaties ziet na de installatie van het nieuwe moederbord. De Ultra 7-processor heeft een base power van 28 watt, terwijl hij maximaal 115 watt mag verbruiken. Er zit dus nogal wat ruimte in het verbruik en dus de maximale prestaties van de 155H. Voor een compacte laptop doet de Framework het prima. Hij zit op het niveau van een 13"-Zenbook met dezelfde processor en is iets sneller dan de veel dunnere Galaxy Book4 Pro, die dezelfde cpu heeft. De prestaties zijn kortom zoals je mag verwachten. Ten opzichte van een Intel-processor van de twaalfde of dertiende generatie of een Framework met Zen4 ga je op cpu-vlak echter geen verschil merken.

  • 3DMark Night Raid
  • 3DMark Night Raid - Graphics
  • 3DMark Night Raid - CPU
3DMark Night Raid
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Samsung Galaxy Book4 Ultra CU7 155H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
43.057
HP Omen Transcend 14-fb0076nd CU7 155H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
36.441
ASUS Vivobook S 16 OLED CU7 155H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
28.300
Framework Laptop 16 (igp) Ryzen 7 7840HS Rad. 780M
28.223
Microsoft Surface Laptop 6 CU7 165H Arc 8 Xe-cores ( - 2300 MHz)
27.694
ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA CU7 155H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
27.009
ASUS Vivobook S 15 SD X Elite X1E-78-100 Snapdragon X Adreno
26.515
Framework Laptop (Zen4) Ryzen 7 7840U Rad. 780M
26.365
Lenovo Yoga Slim 7 SD X Elite X1E-78-100 Snapdragon X Adreno
26.354
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
25.032
Samsung Galaxy Book4 Pro CU7 155H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
23.518
Framework Laptop (Intel 13) Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
18.532
HP Pavilion Plus 14-ey0870nd Ryzen 5 7540U Rad. 760M
18.504
Framework Laptop (Intel 12) Ci7-1280P Iris Xe G7 96EUs
18.453
Framework Laptop (Intel 11) Ci7-1185G7 Iris Xe G7 96EUs
15.722
Acer Swift 3 SF314-43-R68Z Ryzen 7 5700U Rad. RX Vega 8
14.652
Acer Aspire 5 A514-56PP-5585 Ci5-1335U Iris Xe G7 96EUs
9.917
3DMark Night Raid - Graphics
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Samsung Galaxy Book4 Ultra CU7 155H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
73.840
HP Omen Transcend 14-fb0076nd CU7 155H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
48.994
Microsoft Surface Laptop 6 CU7 165H Arc 8 Xe-cores ( - 2300 MHz)
37.136
ASUS Vivobook S 16 OLED CU7 155H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
36.365
ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA CU7 155H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
35.107
Framework Laptop 16 (igp) Ryzen 7 7840HS Rad. 780M
33.064
Samsung Galaxy Book4 Pro CU7 155H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
32.615
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
32.233
Framework Laptop (Zen4) Ryzen 7 7840U Rad. 780M
31.964
ASUS Vivobook S 15 SD X Elite X1E-78-100 Snapdragon X Adreno
28.845
Lenovo Yoga Slim 7 SD X Elite X1E-78-100 Snapdragon X Adreno
28.611
Framework Laptop (Intel 12) Ci7-1280P Iris Xe G7 96EUs
21.614
Framework Laptop (Intel 13) Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
21.510
HP Pavilion Plus 14-ey0870nd Ryzen 5 7540U Rad. 760M
21.236
Framework Laptop (Intel 11) Ci7-1185G7 Iris Xe G7 96EUs
18.858
Acer Swift 3 SF314-43-R68Z Ryzen 7 5700U Rad. RX Vega 8
15.462
Acer Aspire 5 A514-56PP-5585 Ci5-1335U Iris Xe G7 96EUs
13.588
3DMark Night Raid - CPU
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Lenovo Yoga Slim 7 SD X Elite X1E-78-100 Snapdragon X Adreno
18.214
ASUS Vivobook S 15 SD X Elite X1E-78-100 Snapdragon X Adreno
18.190
Framework Laptop 16 (igp) Ryzen 7 7840HS Rad. 780M
15.427
HP Omen Transcend 14-fb0076nd CU7 155H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
14.863
Framework Laptop (Zen4) Ryzen 7 7840U Rad. 780M
13.232
Samsung Galaxy Book4 Ultra CU7 155H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
12.806
ASUS Vivobook S 16 OLED CU7 155H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
12.541
ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA CU7 155H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
11.707
Microsoft Surface Laptop 6 CU7 165H Arc 8 Xe-cores ( - 2300 MHz)
11.347
Acer Swift 3 SF314-43-R68Z Ryzen 7 5700U Rad. RX Vega 8
11.299
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
11.048
HP Pavilion Plus 14-ey0870nd Ryzen 5 7540U Rad. 760M
10.704
Framework Laptop (Intel 13) Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
10.386
Framework Laptop (Intel 12) Ci7-1280P Iris Xe G7 96EUs
10.091
Samsung Galaxy Book4 Pro CU7 155H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
9.114
Framework Laptop (Intel 11) Ci7-1185G7 Iris Xe G7 96EUs
8.095
Acer Aspire 5 A514-56PP-5585 Ci5-1335U Iris Xe G7 96EUs
3.919

Op het gebied van de gpu zijn er wel verschillen, want de Arc-gpu is vlotter dan de oude Iris Xe: ongeveer anderhalf keer zo snel. Daarmee komt de gpu op het niveau van de 780M van AMD. Eenvoudige games op niet al te hoge instellingen kunnen er daarom op draaien. Om een idee te krijgen van de prestaties, kun je hier de review van de MSI Claw vinden, die ook van de Ultra 7 155H is voorzien. De Galaxy Book4 Ultra en Omen Transcend in de bovenstaande grafiek zijn voorzien van een RTX 4050-videokaart, vandaar hun aanmerkelijk hogere grafische scores.

  • PCMark 10 Extended
  • PCMark 10 Essentials
  • PCMark 10 Digital Content Creation
  • PCMark 10 Gaming
  • PCMark 10 Productivity
PCMark 10 Extended
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Samsung Galaxy Book4 Ultra CU7 155H
8.892
HP Omen Transcend 14-fb0076nd CU7 155H
8.469
Microsoft Surface Laptop 6 CU7 165H
7.442
Framework Laptop 16 (igp) Ryzen 7 7840HS
6.929
Framework Laptop (Zen4) Ryzen 7 7840U
6.709
ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA CU7 155H
6.604
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
6.488
ASUS Vivobook S 16 OLED CU7 155H
6.447
Samsung Galaxy Book4 Pro CU7 155H
6.295
Framework Laptop (Intel 13) Ci7-1360P
5.750
Framework Laptop (Intel 12) Ci7-1280P
5.378
HP Pavilion Plus 14-ey0870nd Ryzen 5 7540U
5.367
Framework Laptop (Intel 11) Ci7-1185G7
4.644
Acer Swift 3 SF314-43-R68Z Ryzen 7 5700U
4.642
Acer Aspire 5 A514-56PP-5585 Ci5-1335U
3.881
PCMark 10 Essentials
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Framework Laptop (Intel 13) Ci7-1360P
11.608
Microsoft Surface Laptop 6 CU7 165H
11.599
Framework Laptop (Intel 12) Ci7-1280P
11.232
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
10.989
Samsung Galaxy Book4 Pro CU7 155H
10.964
Framework Laptop 16 (igp) Ryzen 7 7840HS
10.960
Framework Laptop (Zen4) Ryzen 7 7840U
10.928
Samsung Galaxy Book4 Ultra CU7 155H
10.771
ASUS Vivobook S 16 OLED CU7 155H
10.713
ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA CU7 155H
10.353
HP Omen Transcend 14-fb0076nd CU7 155H
10.329
HP Pavilion Plus 14-ey0870nd Ryzen 5 7540U
10.012
Acer Aspire 5 A514-56PP-5585 Ci5-1335U
9.989
Framework Laptop (Intel 11) Ci7-1185G7
9.542
Acer Swift 3 SF314-43-R68Z Ryzen 7 5700U
9.112
PCMark 10 Digital Content Creation
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS Vivobook S 16 OLED CU7 155H
9.804
HP Omen Transcend 14-fb0076nd CU7 155H
9.787
Microsoft Surface Laptop 6 CU7 165H
9.766
Samsung Galaxy Book4 Ultra CU7 155H
9.741
Framework Laptop 16 (igp) Ryzen 7 7840HS
9.461
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
9.190
ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA CU7 155H
8.640
Framework Laptop (Zen4) Ryzen 7 7840U
8.605
Samsung Galaxy Book4 Pro CU7 155H
8.184
Framework Laptop (Intel 13) Ci7-1360P
7.440
HP Pavilion Plus 14-ey0870nd Ryzen 5 7540U
6.362
Framework Laptop (Intel 12) Ci7-1280P
6.264
Acer Swift 3 SF314-43-R68Z Ryzen 7 5700U
5.868
Framework Laptop (Intel 11) Ci7-1185G7
5.541
Acer Aspire 5 A514-56PP-5585 Ci5-1335U
4.405
PCMark 10 Gaming
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Samsung Galaxy Book4 Ultra CU7 155H
16.087
HP Omen Transcend 14-fb0076nd CU7 155H
15.496
ASUS Vivobook S 16 OLED CU7 155H
7.038
Microsoft Surface Laptop 6 CU7 165H
6.847
ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA CU7 155H
6.433
Samsung Galaxy Book4 Pro CU7 155H
5.968
Framework Laptop 16 (igp) Ryzen 7 7840HS
5.914
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
5.719
Framework Laptop (Zen4) Ryzen 7 7840U
5.702
Framework Laptop (Intel 12) Ci7-1280P
4.377
Framework Laptop (Intel 13) Ci7-1360P
4.283
HP Pavilion Plus 14-ey0870nd Ryzen 5 7540U
3.724
Framework Laptop (Intel 11) Ci7-1185G7
3.713
Acer Swift 3 SF314-43-R68Z Ryzen 7 5700U
3.009
Acer Aspire 5 A514-56PP-5585 Ci5-1335U
2.170
PCMark 10 Productivity
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Microsoft Surface Laptop 6 CU7 165H
10.693
Framework Laptop (Zen4) Ryzen 7 7840U
10.216
Framework Laptop 16 (igp) Ryzen 7 7840HS
10.161
Samsung Galaxy Book4 Ultra CU7 155H
10.011
HP Pavilion Plus 14-ey0870nd Ryzen 5 7540U
9.458
ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA CU7 155H
8.932
HP Omen Transcend 14-fb0076nd CU7 155H
8.876
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
8.293
Framework Laptop (Intel 13) Ci7-1360P
7.991
Samsung Galaxy Book4 Pro CU7 155H
7.925
Acer Swift 3 SF314-43-R68Z Ryzen 7 5700U
7.804
Framework Laptop (Intel 12) Ci7-1280P
7.347
Acer Aspire 5 A514-56PP-5585 Ci5-1335U
6.424
Framework Laptop (Intel 11) Ci7-1185G7
6.409
ASUS Vivobook S 16 OLED CU7 155H
6.318

Het begint een beetje saai te worden, maar ook in PCMark 10 scoort de Framework zoals je op basis van de processor mag verwachten. Niets bijzonders, maar gewoon prima.

Tot slot draaien we met behulp van Blender een throttlingtest. Zoals gebruikelijk bij Intel-processors zijn de eerste twee runs aanmerkelijk sneller dan wat daarna komt, doordat de turboboost de klokfrequentie omhooggooit, waarna de processor tegen zijn verbruikslimiet aanloopt. Daarna blijft de rendertijd vrijwel gelijk: tussen de 24 en 25 seconden.

Scherm en camera

Tegelijk met het nieuwe moederbord brengt Framework een nieuw beeldscherm en een nieuwe webcam uit. Het vervangen van die onderdelen is ook een fluitje van een cent. Als je de magnetische bezel van het scherm verwijdert, zie je de webcam boven in het scherm zitten. Het geheel zit met twee boutjes en een flatcable vast en kun je met een beetje prutsen verwisselen zonder het scherm te verwijderen. Het vervangen van het scherm is ook eenvoudig. Het zit met vier boutjes vast in de behuizing en met een kabeltje op het moederbord. Het lastigste onderdeel van het vervangen is nog om de kabel mooi door het scharnier en de bezel te geleiden, zodat er geen spanning op komt te staan bij het open- of dichtklappen van het scherm.

Framework 1920p schermEven terug naar het scherm zelf. Dat is een mat ips-paneel, met een 3:2-beeldverhouding. Het originele paneel had een resolutie van 2256x1504 pixels en het nieuwe een van 2880x1920 pixels. Daarnaast heeft het paneel een refreshrate van 120Hz en … afgeronde hoekjes.

Ik heb Framework gevraagd waarom het niet voor een oledpaneel heeft gekozen en kreeg daarop als antwoord dat dit een 'uitstekende lcd is, die met een lichte modificatie in het bestaande chassis past'. In een blogpost legt Framework uit dat het heel duur is om zelf een paneel te ontwikkelen. Gelukkig was fabrikant BOE in staat om een passend paneel te leveren dat al voor een andere klant ontwikkeld was. Framework mocht dezelfde panelen bestellen, mits het genoegen nam met de afgeronde hoekjes. In de praktijk vallen die hoekjes niet eens op; ze zijn vrij subtiel. Uiteindelijk gaat het om de beeldkwaliteit en om die te checken, maakt het Tweakers-testlab gebruik van Portrait Displays Calman Color Calibration-software en een Spectracal C6-colorimeter.

  • Helderheid wit
  • Contrast
  • Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
Helderheid wit
Laptop Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Apple MacBook Air 2024 13" 2560x1664 13,6"
515
Framework Laptop 13 (Core Ultra) 2880x1920 13,5"
481
Lenovo Yoga Slim 7 2944x1840 14,5"
476
Framework Laptop (Intel 11) 2256x1504 13,5"
418
ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA 2880x1800 14"
413
HP Omen Transcend 14-fb0076nd 2880x1800 14"
398
Samsung Galaxy Book4 Ultra 2880x1800 16"
387
Microsoft Surface Laptop 6 2256x1504 13,5"
385
Samsung Galaxy Book4 Pro 2880x1800 14"
384
ASUS Vivobook S 15 2880x1620 15,6"
371
ASUS Vivobook S 16 OLED 3200x2000 16"
365
HP Pavilion Plus 14-ey0870nd 1920x1200 14"
321
Acer Aspire 5 A514-56PP-5585 1920x1200 14"
252
Acer Swift 3 SF314-43-R68Z 1920x1080 14"
235
Contrast
Laptop Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter)
Acer Aspire 5 A514-56PP-5585 1920x1200 14"
1681:1
Framework Laptop 13 (Core Ultra) 2880x1920 13,5"
1455:1
Framework Laptop (Intel 11) 2256x1504 13,5"
1442:1
Apple MacBook Air 2024 13" 2560x1664 13,6"
1398:1
HP Pavilion Plus 14-ey0870nd 1920x1200 14"
1365:1
Acer Swift 3 SF314-43-R68Z 1920x1080 14"
1238:1
Microsoft Surface Laptop 6 2256x1504 13,5"
1204:1
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
Laptop Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
ASUS Vivobook S 15 2880x1620 15,6"
0,87
ASUS Vivobook S 16 OLED 3200x2000 16"
1,15
Microsoft Surface Laptop 6 2256x1504 13,5"
1,33
Lenovo Yoga Slim 7 2944x1840 14,5"
1,51
Samsung Galaxy Book4 Pro 2880x1800 14"
2,10
ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA 2880x1800 14"
2,44
Samsung Galaxy Book4 Ultra 2880x1800 16"
2,66
HP Omen Transcend 14-fb0076nd 2880x1800 14"
2,74
Apple MacBook Air 2024 13" 2560x1664 13,6"
3,30
Framework Laptop 13 (Core Ultra) 2880x1920 13,5"
4,40
HP Pavilion Plus 14-ey0870nd 1920x1200 14"
5,83
Acer Aspire 5 A514-56PP-5585 1920x1200 14"
5,88
Acer Swift 3 SF314-43-R68Z 1920x1080 14"
7,18

Volgens Framework heeft het nieuwe scherm een hogere helderheid van 500cd/m². Wij komen uit op 481cd/m², lekker hoog dus. Het contrast is 1500:1 en dat is prima voor een lcd. Toch valt de beeldkwaliteit tegen, doordat het paneel matig gekalibreerd is.

Framework 2880x1920Framework 2880x1920

De afwijking is te zien bij de meting van grijswaarden. Hoe lichter de tint grijs, hoe meer groen het paneel laat zien. Wellicht komt dit doordat Framework de panelen los verkoopt en dus niet de laptops met ingebouwd paneel in de fabriek kan kalibreren. Hetzelfde was er aan de hand met het paneel in de originele Framework Laptop, dat ook flink afweek, maar dan de andere kant op. Ben je niet al te kritisch op beeld, dan valt de afwijking wellicht niet op, maar bijna alle concurrenten in deze prijsklasse doen het beter, dus mag je dat ook van Framework verwachten.

Webcam

De nieuwe webcam maakt gebruik van een OmniVision OVO8X40-sensor, met een Realtek RTS5879-controller met een resolutie van 9,2 megapixel. De oude deed dat nog met een OmniVision OV2740-sensor en een Realtek RTS5853-controller. Als die sensors en controllers je niets zeggen: geen probleem, want de plaatjes spreken voor zich.

Framework webcam

Framework oude cameraFramework nieuwe camera

Framework 13-webcam, links de oude

Je ziet duidelijk dat de beeldhoek bij de nieuwe camera groter is geworden, maar ook dat het beeld een stuk scherper is. Dat zie je bijvoorbeeld in de reflectie van de lamellen. De kleurweergave van de camera's is grappig genoeg in geen van beide gevallen perfect. Het daadwerkelijke groen van de muur zit tussen de twee beelden in. De nieuwe camera zit standaard in de nieuwe Framework Laptops. Je kunt hem ook los bestellen voor 45 euro.

Geluidsproductie en accuduur

Een nieuwe processor betekent ook potentieel meer warmteontwikkeling en dus meer ventilatorgeluid. We meten de geluidsproductie van de ventilator met behulp van een Larson Davis 831C-geluidsmeter met een 378A04-microfoon die is voorzien van een voorversterker. De microfoon heeft een noisefloor van 5,5dB(A). Door onvermijdelijk omgevingsgeluid is de noisefloor van onze geluidarme ruimte ongeveer 10dB(A). Als we een veilige marge nemen, kunnen we vanaf 12dB(A) consistente metingen uitvoeren. We meten de geluidsdruk op 50cm afstand, onder een hoek van 45 graden. Het testen doen we in vier scenario's: WebXPRT simuleert webbrowsen, PCMark 10 is representatief voor wat zwaarder desktopgebruik en Blender is een zware multithreaded workload voor de cpu. We meten de geluidsdruk over de periode die iedere test duurt en drukken het resultaat uit in een gemiddelde, LAeq, in dB.

  • WebXPRT 3 - LAeq
  • PCMark 10 Express - LAeq
  • Blender - LAeq
WebXPRT 3 - LAeq
Laptop Cpu/soc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
Microsoft Surface Laptop 6 CU7 165H
12,0
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
12,0
HP Pavilion Plus 14-ey0870nd Ryzen 5 7540U
12,0
Framework Laptop 16 (igp) Ryzen 7 7840HS
12,3
Acer Aspire 5 A514-56PP-5585 Ci5-1335U
13,6
Framework Laptop (Intel 11) Ci7-1185G7
14,0
ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA CU7 155H
14,0
Framework Laptop (Zen4) Ryzen 7 7840U
14,1
Samsung Galaxy Book4 Ultra CU7 155H
15,3
Samsung Galaxy Book4 Pro CU7 155H
16,1
ASUS Vivobook S 15 SD X Elite X1E-78-100
17,1
Framework Laptop (Intel 12) Ci7-1280P
17,8
ASUS Vivobook S 16 OLED CU7 155H
21,8
Acer Swift 3 SF314-43-R68Z Ryzen 7 5700U
21,9
HP Omen Transcend 14-fb0076nd CU7 155H
22,2
PCMark 10 Express - LAeq
Laptop Cpu/soc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
Microsoft Surface Laptop 6 CU7 165H
13,8
Framework Laptop 16 (igp) Ryzen 7 7840HS
17,8
ASUS Vivobook S 15 SD X Elite X1E-78-100
18,0
Samsung Galaxy Book4 Ultra CU7 155H
19,3
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
19,6
HP Omen Transcend 14-fb0076nd CU7 155H
22,4
Acer Aspire 5 A514-56PP-5585 Ci5-1335U
22,6
HP Pavilion Plus 14-ey0870nd Ryzen 5 7540U
24,0
Framework Laptop (Intel 12) Ci7-1280P
24,1
Samsung Galaxy Book4 Pro CU7 155H
25,1
ASUS Vivobook S 16 OLED CU7 155H
27,6
ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA CU7 155H
27,8
Framework Laptop (Intel 11) Ci7-1185G7
28,8
Acer Swift 3 SF314-43-R68Z Ryzen 7 5700U
31,1
Framework Laptop (Zen4) Ryzen 7 7840U
33,5
Blender - LAeq
Laptop Cpu/soc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
Samsung Galaxy Book4 Pro CU7 155H
29,9
HP Omen Transcend 14-fb0076nd CU7 155H
30,6
Samsung Galaxy Book4 Ultra CU7 155H
32,1
Microsoft Surface Laptop 6 CU7 165H
33,8
HP Pavilion Plus 14-ey0870nd Ryzen 5 7540U
34,3
ASUS Vivobook S 16 OLED CU7 155H
34,9
Acer Aspire 5 A514-56PP-5585 Ci5-1335U
35,6
Acer Swift 3 SF314-43-R68Z Ryzen 7 5700U
39,1
Framework Laptop 16 (igp) Ryzen 7 7840HS
39,7
Framework Laptop 13 (Core Ultra) CU7 155H
40,8
Framework Laptop (Intel 11) Ci7-1185G7
42,6
ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA CU7 155H
43,7
Framework Laptop (Zen4) Ryzen 7 7840U
43,8
Framework Laptop (Intel 12) Ci7-1280P
45,3

Zoals eerder genoemd, heeft Framework bij Meteor Lake het koelsysteem aangepast. In plaats van twee smalle heatpipes is er nu één brede, die de warmte van de processor moet wegvoeren. Dat heeft ook zijn uitwerking op de geluidsproductie van de ventilator. In alle scenario's is het nieuwe moederbord stiller dan zijn voorganger.

Accuduur

Een 120Hz-scherm met een hoge resolutie verbruikt meer energie dan een 60Hz-scherm met een lage resolutie. Daarom hebben we de accutests gedraaid met het oude scherm met 2256x1504-resolutie, en met het nieuwe.

  • Accutest browsen
  • PCMark 10 - Accu - Tijd
  • PCMark 10 - Accu - Digital
  • PCMark 10 Accu Essentials
  • PCMark 10 Accu Productivity
Accutest browsen 2013 (180cd/m²)
Laptop Accucapaciteit (Wh) Cpu/soc Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Apple MacBook Air 2024 13" 52,6Wh M3 8-core
15u29m
Framework Laptop 13 (Core Ultra, 1504p) 61Wh CU7 155H
15u28m
ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA 75Wh CU7 155H
13u15m
Framework Laptop (Intel 13) 61Wh Ci7-1360P
12u58m
ASUS Vivobook S 15 70Wh SD X Elite X1E-78-100
12u53m
Lenovo Yoga Slim 7 70Wh SD X Elite X1E-78-100
12u52m
Microsoft Surface Laptop 6 47Wh CU7 165H
12u4m
Framework Laptop (Zen4) 61Wh Ryzen 7 7840U
11u56m
Framework Laptop 13 (Core Ultra) 61Wh CU7 155H
11u22m
Framework Laptop (Intel 12) 55Wh Ci7-1280P
10u23m
HP Pavilion Plus 14-ey0870nd 68Wh Ryzen 5 7540U
10u21m
Samsung Galaxy Book4 Pro 63Wh CU7 155H
9u55m
Acer Swift 3 SF314-43-R68Z 48Wh Ryzen 7 5700U
9u26m
Framework Laptop (Intel 11) 55Wh Ci7-1185G7
9u26m
Acer Aspire 5 A514-56PP-5585 50Wh Ci5-1335U
9u6m
Samsung Galaxy Book4 Ultra 76Wh CU7 155H
8u48m
ASUS Vivobook S 16 OLED 75Wh CU7 155H
8u9m
HP Omen Transcend 14-fb0076nd 71Wh CU7 155H
2u58m
PCMark 10 - Accu - Tijd
Laptop Accucapaciteit (Wh) Cpu/soc Gemiddelde accuduur in uren en minuten (hoger is beter)
ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA 75Wh CU7 155H
6u17m
Framework Laptop (Zen4) 61Wh Ryzen 7 7840U
6u
HP Pavilion Plus 14-ey0870nd 68Wh Ryzen 5 7540U
5u22m
ASUS Vivobook S 16 OLED 75Wh CU7 155H
5u19m
Framework Laptop 13 (Core Ultra, 1504p) 61Wh CU7 155H
5u16m
Microsoft Surface Laptop 6 47Wh CU7 165H
4u57m
Framework Laptop 16 (igp) 85Wh Ryzen 7 7840HS
4u52m
Samsung Galaxy Book4 Pro 63Wh CU7 155H
4u51m
Acer Aspire 5 A514-56PP-5585 50Wh Ci5-1335U
4u34m
Framework Laptop 13 (Core Ultra) 61Wh CU7 155H
4u31m
Framework Laptop (Intel 13) 61Wh Ci7-1360P
4u26m
Acer Swift 3 SF314-43-R68Z 48Wh Ryzen 7 5700U
4u8m
Framework Laptop (Intel 12) 55Wh Ci7-1280P
3u48m
Framework Laptop (Intel 11) 55Wh Ci7-1185G7
2u57m
HP Omen Transcend 14-fb0076nd 71Wh CU7 155H
1u59m
Samsung Galaxy Book4 Ultra 76Wh CU7 155H
1u55m
PCMark 10 - Accu - Digital
Laptop Accucapaciteit (Wh) Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Samsung Galaxy Book4 Pro 63Wh CU7 155H
6.627
ASUS Vivobook S 16 OLED 75Wh CU7 155H
6.561
Framework Laptop (Zen4) 61Wh Ryzen 7 7840U
6.467
Framework Laptop 16 (igp) 85Wh Ryzen 7 7840HS
6.162
Framework Laptop 13 (Core Ultra, 1504p) 61Wh CU7 155H
5.818
Microsoft Surface Laptop 6 47Wh CU7 165H
5.798
ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA 75Wh CU7 155H
5.749
Framework Laptop 13 (Core Ultra) 61Wh CU7 155H
5.684
HP Omen Transcend 14-fb0076nd 71Wh CU7 155H
5.176
Framework Laptop (Intel 13) 61Wh Ci7-1360P
5.091
Samsung Galaxy Book4 Ultra 76Wh CU7 155H
5.045
Acer Swift 3 SF314-43-R68Z 48Wh Ryzen 7 5700U
4.338
Framework Laptop (Intel 11) 55Wh Ci7-1185G7
4.175
Acer Aspire 5 A514-56PP-5585 50Wh Ci5-1335U
3.877
HP Pavilion Plus 14-ey0870nd 68Wh Ryzen 5 7540U
3.814
Framework Laptop (Intel 12) 55Wh Ci7-1280P
2.811
PCMark 10 Accu Essentials
Laptop Accucapaciteit (Wh) Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Samsung Galaxy Book4 Pro 63Wh CU7 155H
7.809
Framework Laptop (Zen4) 61Wh Ryzen 7 7840U
7.804
Samsung Galaxy Book4 Ultra 76Wh CU7 155H
7.584
Framework Laptop (Intel 12) 55Wh Ci7-1280P
7.474
Framework Laptop (Intel 11) 55Wh Ci7-1185G7
7.285
Framework Laptop (Intel 13) 61Wh Ci7-1360P
7.115
Acer Aspire 5 A514-56PP-5585 50Wh Ci5-1335U
6.965
ASUS Vivobook S 16 OLED 75Wh CU7 155H
6.898
Microsoft Surface Laptop 6 47Wh CU7 165H
6.881
Acer Swift 3 SF314-43-R68Z 48Wh Ryzen 7 5700U
6.850
Framework Laptop 16 (igp) 85Wh Ryzen 7 7840HS
6.812
Framework Laptop 13 (Core Ultra, 1504p) 61Wh CU7 155H
6.411
HP Pavilion Plus 14-ey0870nd 68Wh Ryzen 5 7540U
6.153
Framework Laptop 13 (Core Ultra) 61Wh CU7 155H
6.146
HP Omen Transcend 14-fb0076nd 71Wh CU7 155H
6.066
ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA 75Wh CU7 155H
4.892
PCMark 10 Accu Productivity
Laptop Accucapaciteit (Wh) Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Samsung Galaxy Book4 Ultra 76Wh CU7 155H
6.579
Framework Laptop (Zen4) 61Wh Ryzen 7 7840U
6.418
Samsung Galaxy Book4 Pro 63Wh CU7 155H
6.132
Framework Laptop 16 (igp) 85Wh Ryzen 7 7840HS
6.084
Acer Swift 3 SF314-43-R68Z 48Wh Ryzen 7 5700U
5.777
HP Omen Transcend 14-fb0076nd 71Wh CU7 155H
5.688
ASUS Vivobook S 16 OLED 75Wh CU7 155H
5.471
Microsoft Surface Laptop 6 47Wh CU7 165H
5.307
Framework Laptop 13 (Core Ultra, 1504p) 61Wh CU7 155H
4.966
Framework Laptop (Intel 11) 55Wh Ci7-1185G7
4.892
ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA 75Wh CU7 155H
4.892
HP Pavilion Plus 14-ey0870nd 68Wh Ryzen 5 7540U
4.760
Framework Laptop 13 (Core Ultra) 61Wh CU7 155H
4.754
Acer Aspire 5 A514-56PP-5585 50Wh Ci5-1335U
4.601
Framework Laptop (Intel 13) 61Wh Ci7-1360P
4.576
Framework Laptop (Intel 12) 55Wh Ci7-1280P
4.535

In de browsetest, die een bijzonder lichte belasting voor de hardware vormt, blijkt het oude scherm aanmerkelijk zuiniger dan het nieuwe, maar ook als je een scenario met zwaardere belasting hebt, doe je drie kwartier langer met een acculading. Als je dus overweegt om te upgraden naar het nieuwe scherm, is het goed om er rekening mee te houden dat dit ten koste gaat van de accuduur. Als de belasting omhooggaat, ben je het beste af met de Zen4-hardware, maar bij lage belasting is Meteor Lake lekker zuinig.

Conclusie

Tegelijk met het moederbord met Core Ultra-processor brengt Framework een nieuw scherm en een nieuwe webcam uit. Om maar met die laatste te beginnen: die levert een mooie verbetering op. De nieuwe heeft een grotere beeldhoek en biedt scherper beeld. Supermooi en leuk voor de mensen die een nieuwe Framework Laptop bestellen, want daar zit hij standaard in. Heb je al een Framework Laptop en erger je je groen en geel aan de krappe beeldhoek van de oude camera, dan kun je voor 45 euro de verbeterde versie bestellen, maar dat is eigenlijk niet het idee achter de nieuwe webcam. Framework verbetert regelmatig de bestaande onderdelen en houdt ze uiteraard compatibel met de oude versies.

De nieuwe camera is dus een verbetering, maar geen must-have en dat geldt ook voor het nieuwe moederbord. De Ultra 7-processor is weer even wat sneller dan zijn voorganger van Intels dertiende generatie. Het verschil is meetbaar, maar niet merkbaar. In benchmarks zie je dat er ondertussen wel een flink verschil is ontstaan met de elfde generatie Intel. Wellicht is het voor die gebruikers een zinvolle upgrade. Het moederbord is niet goedkoop; het goedkoopste met Ultra 5 kost iets meer dan 500 euro, terwijl de geteste Ultra 7-versie 800 euro kost. Houd er bovendien rekening mee dat je ook DDR5-geheugen zult moeten aanschaffen, want Meteor Lake slikt geen DDR4.

Het nieuwe scherm, tot slot, is een interessante optie als het standaardscherm met een resolutie van 2256x1504 pixels en 60Hz niet volstaat. Het nieuwe scherm zit op 2880x1920 pixels en is dus wat scherper, en heeft een refreshrate van 120Hz. Overweeg je het nieuwe scherm, dat los 300 euro kost, dan is het goed om in het achterhoofd te houden dat het meer energie gebruikt dan het standaardscherm en dat de kalibratie niet fantastisch is.

Als je dit leest en tot de conclusie komt dat de nieuwe upgrades 'beter, maar geen must-haves' zijn, dan klopt dat, maar toch ben ik er als reviewer enthousiast over. Niet iedere upgrade kan een klapper zijn en dat is helemaal het geval bij een product waarvan het raamwerk (pun intended) nooit verandert. De waarde van Framework zit erin dat de fabrikant de laptop continu verbetert. Niet alleen door in de pas te lopen met Intel en AMD, maar juist door de andere zaken. Eerder heeft Framework het scharnier, de luidsprekers en de accu verbeterd. Nu is het de beurt aan de webcam en het scherm. Andere laptopfabrikanten verbeteren ook continu hun producten, maar daarbij zijn onderdelen niet zo makkelijk verkrijgbaar en niet compatibel met de vorige generatie. Als we kijken naar de Intel-moederborden, zit de Framework Laptop op generatie vier en houdt Framework zich aan de belofte van een repareerbare en upgradebare laptop.

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Reacties (76)

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Jazco2nd 13 augustus 2024 23:01
De review op Ars Technica onthult redelijk wat interessante dingen die Tweakers niet noemt:

1. Keyboard heeft nu een (Linux) Super Key ipv Windows logo op die toets.
2. Schermresolutie is specifiek gekozen zodat het lekker werkt met Linux op 200% scaling (ook zuiniger) ipv fractional scaling.
3. De Meteor Lake upgrade is het eigenlijk niet waard, alleen de GPU daarvan:
But in terms of CPU performance, at least in the Framework Laptop 13 running in Balanced power mode, in most of our CPU-based tests, the Core Ultra 7 155H fell short of the Core i7-1370P, to say nothing of the AMD Ryzen 7 7840U.
Verder hebben ze de batterij test met het oude en nieuwe scherm gedaan en vergeleken met de oude accu, zodat upgraders ook inzicht verkrijgen. Aanrader om te lezen dus. Zeker voor Linux gebruikers. Tweakers test immers alleen Windows terwijl Framework officieel Linux ondersteund en het dus ook populair is onder Linux gebruikers:
https://arstechnica.com/g...-meh-linux-upgrades-good/
Mooi ook om te lezen dat ze het Balanced profile gebruiken (Battery Saver is snel zat maar schakelt update checks/notificaties en auto updates uit).

En terwijl Fedora officieel wordt ondersteund, is Project Bluefin een Fedora Silverblue/uBlue OS basis, die vervolgens specifiek is gemaakt voor oa Framework laptops. Bazzite, de Linux gaming distro is ook een uBlue OS spin. Aanraders dus.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 13 augustus 2024 23:03]

Yveske1966 13 augustus 2024 18:25
Klinkt mooi, maar als je alles effectief om de zoveel tijd upgrade wat heb je dan gewonnen qua e-waste tov een gewone laptop ? Terwijl je een oude laptop nog cadeau kunt doen, kan dit niet met de ingewanden van deze.
sfranken @Yveske196613 augustus 2024 18:36
Het moederbord is in te zetten als losse pc, daar is een (zelf printbare) behuizing voor
Blokker_1999 @sfranken13 augustus 2024 20:15
En dat is dan meestal ook het enige argument dat terugkomt wanneer men het over deze laptop heeft. Maar er is zoveel meer dat je kunt upgraden. Wat ga je met het scherm doen? Of de webcam bijvoorbeeld? Je kan ze terug proberen te verkopen op een tweedehands site, maar er moet iemand behoefte aan hebben.

Verkoop je evenwel een laptop in zijn geheel heb je veel meer kans om sneller een koper te vinden en kan je zelf weer verder met een volledig nieuwe als je dat wenst.

Want op een dag heb je alles vervangen. En is het dan eigenlijk nog wel dezelfde laptop?
sfranken @Blokker_199913 augustus 2024 20:35
Je kan ze terug proberen te verkopen op een tweedehands site, maar er moet iemand behoefte aan hebben.
En dit is ook precies het "probleem" wat er heerst, de cultuur is dat het niet echt normaal word bevonden om delen te verkopen. Mensen doen er altijd wat lacherig over is mijn ervaring tot nu toe, ik heb zelf 2 Framework laptops en heb al meerdere keren losse onderdelen gekocht van mensen die die van hun geüpgraded hadden en de "oude" onderdelen verkochten, wat voor die van mij een upgrade was.

Die cultuuromslag of wijziging van denkwijze is voor een klein bedrijf als Framework niet te doen, dat moet komen vanuit de mensen eromheen.
Want op een dag heb je alles vervangen. En is het dan eigenlijk nog wel dezelfde laptop?
De 2024 variant van het schip van Theseus?
D-Day @sfranken14 augustus 2024 09:55
Tweakers is eerder al een (mede-)catalysator van cultuuromslag geweest, waarom nu niet yahoo :D
Het is een principe naar het hart van de tweaker zou ik zeggen, laten we los gaan met zn allen.
Olaf van der Spek @Blokker_199914 augustus 2024 10:14
Wat ga je met het scherm doen?
Zou dat niet als los scherm / fotolijstje in te zetten zijn?
Sylvixor @Olaf van der Spek14 augustus 2024 14:10
Het is als ik het nog goed herinner wel te gebruiken als los scherm.

[Reactie gewijzigd door Sylvixor op 14 augustus 2024 14:10]

t link @Olaf van der Spek14 augustus 2024 16:39
dat is een probleem vinden voor een oplossing, niet heel nuttig.
Ghostier @Blokker_199914 augustus 2024 13:30
Grootste argument dat ik meestal tegenkom is met betrekking tot wisselen/gebruiken van de poorten. Ander poortje nodig dan je op dat moment hebt voor 20 euro stop je die in je laptop, en hoef je niet steeds weer kabels mee te nemen om te converteren. Heb je bijvoorbeeld een printer aangeschaft die een SD kaart gebruikt ja dat is niet zo standaard op een laptop conversie kabel is ook niet zo makkelijk. Kun je wel een hub aanschaffen met allerlei poorten, maar dan is gewoon het poortje bij de framework marktplaats aanschaffen echt wat makkelijker.. Dat is namelijk een gebruiks dingetje. Heb je het over welke idealen mensen erop na houden bij de laptop dan heb je wel gelijk dat ze het hebben over steeds in deeltjes kunnen upgraden alsof het een desktop is. Maar dat is specifiek over upgraden, en niet over het laptop zelf.
Madrox @sfranken17 augustus 2024 11:22
Zekfprintbaar lijkt mij kostbaarder dan een geproduceerd exemplaar. Waarom verkopen ze dat dan ook niet?
sfranken @Madrox17 augustus 2024 12:01
Dit bedoel je?
thomas_n @Yveske196613 augustus 2024 19:13
Laptops kunnen upgraden is fijn en kan bijvoorbeeld betekenen dat je niet meer bij aankoop hoeft te overspeccen, uit angst later iets tekort te komen. Het is echter bij lange na niet het grootste voordeel van Framework laptops.

Een veel groter winstpunt wat betreft e-waste is dat je een kapot onderdeel eenvoudig kan vervangen (en dan eventueel meteen dat onderdeel upgraden). Nu de ontwikkeling van computerprestaties niet meer zo snel gaat als vroeger, gebruiken steeds meer mensen hun laptop gewoon tot hij stuk gaat. Met een laptop die zo eenvoudig te repareren is als deze, zullen er minder laptops weggegooid worden, enkel omdat er één moeilijk vervangbaar onderdeel stuk is.

Het cadeau doen van een oude laptop is niet echt relevant als je hem pas vervangt wanneer hij kapot of onbruikbaar traag geworden is.
Sn0wblind @thomas_n13 augustus 2024 22:58
Onderdelen vervangen in laptops is meestal niet zo heel erg lastig alleen, niet veel lastiger dan in de Framework laptops. Het enige echt unieke zijn de verwisselbare ports en dat je moederborden los kan kopen als eventuele upgrades. Je kan niet de CPU swappen net zoals elke andere laptop op de markt op dit moment (op wat desktop replacements na).

Daarintegen krijg je er een laptop voor terug met een onderemaats scherm, ondermaatste behuizing voor het geld, een minder grote accu, mindere ergonomics door die behuizing. Die kieren voeral wilt je vel nog welleens tussen komen te zitten wanneer je met je handpalm over het keyboard dek beweegt etc.

Leuk het moederbord vervangen maar alles eromheen is dan hopeloos verouderd.
Olaf van der Spek @Sn0wblind14 augustus 2024 10:17
Onderdelen vervangen in laptops is meestal niet zo heel erg lastig alleen, niet veel lastiger dan in de Framework laptops
Heb een keer een batterij in een Samsung laptop vervangen en dat was toch echt een stuk minder simpel. 9+ schroeven, geklikte onderdelen, halve laptop uit elkaar. En batterij is volgens mij niet officieel los te krijgen.
Sn0wblind @Olaf van der Spek14 augustus 2024 10:34
Zijn 9 schroeven en een onderkant eraf halen nou echt een probleem? Zodanig een probleem dat je verder gewoon een mindere laptop wilt op elk ander vlak? Bj de framework moet je eerst de top deck eraf halen, keyboard en trackpad kabel loshalen. Dan een handjevol schroeven.

Er zijn meerdere officiele resellers van Samsung laptop parts.

[Reactie gewijzigd door Sn0wblind op 15 augustus 2024 11:23]

Juggernaut1987 @Sn0wblind14 augustus 2024 13:18
Je mist het punt een beetje. Andere fabrikanten hebben liever niet dat jij zellf je spullen repareert en daardoor is het (soms) lastig om onderdelen te krijgen, laat staan ze zelf te vervangen (wellicht doet Samsung dit wel beter dan bijv Apple).

Bij Framework is dat andersom en is het hele apparaat ontwikkeld met het oog op een hoge repairability en draait het bedrijf op het verkopen van laptops en onderdelen. Dat is wel degelijk een andere insteek dan andere fabrikanten en dat maakt het bedrijf bijzonder.
Sn0wblind @Juggernaut198714 augustus 2024 14:40
De meeste fabriekanten waaronder Dell publiceren zelf ook service manuals. Maar nee ze willen niet dat Jan Alleman hiermee rotzooit aangezien de kans groot is dat ze iets slopen. Dat Framework dit als selling point gebruikt is all good maar in de realiteit wijken ze helemaal niet zo ver af op de verwisselbare ports na.

Als je een Dell laptop opgeschroeft zie je ook schroef maten en volgorde aangegeven etc.

Marketing praat is leuk, maar de realiteit is echt anders.

[Reactie gewijzigd door Sn0wblind op 14 augustus 2024 17:25]

Juggernaut1987 @Sn0wblind15 augustus 2024 10:27
Maar kan je bij Dell ook een nieuw scherm, moederbord of webcam kopen? Nee, want Dell heeft liever dat je een nieuwe Dell koopt.

Daar zit in de realiteit dus wel echt een belangrijk verschil in de bedrijfsvoering.
Sn0wblind @Juggernaut198715 augustus 2024 10:38
Dat kan weldegelijk, evenals bij resellers. https://www.dell.com/en-us/shop/partsforyourdell

Al meerdere keren aangegeven, maar leuk dat jij wel voor de marketing van Framework valt. Ik heb nog nooit een laptop niet kunnen repareren op Macbooks na vanwege het gemis aan onderdelen op de markt.
Juggernaut1987 @Sn0wblind15 augustus 2024 16:42
Ik zie nog steeds veel verschil tussen modellen in beschikbare onderdelen, het meeste stopt bij een ram of wifi module, en heb er nog geen een gevonden waarbij je heel het mainboard kan upgraden. Een enkeling heeft een scherm upgrade beschikbaar, dat is het wel.

Ik zie Dell geen nieuwe schermen, webcams, mainboards ontwikkelen voor "oude modellen". Wil je dat wel koop je maar een nieuwe Dell. Prima dat er onderdelen zijn voor Dell laptops maar de insteek bij Dell is toch echt anders dan bij Framework, daar zit precies het verschil wat jij marketing noemt.
Sn0wblind @Juggernaut198715 augustus 2024 17:13
Hangt van het model af, er staan modellen tussen welke al 8 jaar niet meer verkocht worden. Dan kan je vaak bij third party resellers nog terecht. Zo lang bestaat Framework nog niet eens dus het is koffiedik kijken hoe lang zijn parts blijven produceren.

Nieuwe parts welke in een oud chassis passen bouwen zij inderdaad niet, ik denk ook niet dat dit direct wensbaar is want je zit meteen met een heel hoop restricties. Framework heeft dit 1x kunnen doen tot nu toe en dat is omdat de individuele parts niet teveel zijn gaan afwijken. In dat opzich kan je verschillende laptops wel onofficieel upgraden zolang het chassis zelf niet is gewijzigd. Zodra Framework het chassis moet wijzigen omdat er hardware uitkomt wat er nooit in kan passen, dan is het verhaal precies hetzelfde als bij elke andere fabriekant, namelijk dat jij een nieuw chassis moet gaan kopen.

Het is echt marketing marketing tot nu toe. Het heeft niet direct problemen binnen de markt gefixed met hun concept. Maar je krijgt er wel een mindere laptop voor terug qua bouwkwaliteit en specs.
thomas_n @Sn0wblind13 augustus 2024 23:34
De CPU gaat eigenlijk nooit kapot (recente desktop Intel CPU's daargelaten), dus dat die niet los te vervangen is is niet zo erg. Het feit dat je mechanische onderdelen zoals scharnieren, panelen, fysieke poorten, toetsenbord e.d. voor een redelijke prijs los kan kopen en eenvoudig kan vervangen is dan een veel groter voordeel, want dat zijn de onderdelen die slijten of kapot gaan als je hem een keer laat vallen. Dit zorgt ervoor dat je de laptop daadwerkelijk jaren langer kan gebruiken dan andere laptops.
Sn0wblind @thomas_n13 augustus 2024 23:44
Een bezel op schermen na met een gorilla glass cover (iets wat overigens fors chiller is om naar te kijken dan een grainy coating) zijn bezels van schermen niet veel lastiger om te verwijderen en kan je zo het scherm paneel of schanier vervangen. Dat gezegd te hebben. De laatste keer dat ik een schanier in een higher end laptop zag falen is meer dan 10 jaar Terug. Porten heb ik op enkele barrel jack porten nooit kapot zien gaan, vaak zitten die overigens ook op aparte PCB's. Daar is Framework echt niet uniek in. Maar ik zie wel dat de marketing zijn werk doet want mensen denken dat het magisch veel makkelijker dus is om te repareren.

Een laptop verouderd vooral door specs die achter beginnen te lopen en de accu die faalt. Van de meeste merken kan je onderdelen gewoon kopen bij officiele part resellers of zelfs bij de fabriekant zelf (Dell, Asus, Lenovo, HP etc).
joepadmiraal @Sn0wblind14 augustus 2024 00:06
Van de meeste merken kan je onderdelen gewoon kopen bij officiele part resellers of zelfs bij de fabriekant zelf (Dell, Asus, Lenovo, HP etc).
Kleine nuance, mischien dat dit bij veel modellen kan, maar lang niet altijd.

Ik probeerde bij een dell precision laptop het toetsenbord te vervangen, dit kon alleen door een dell monteur gedaan worden. Toetsenbord wordt niet door dell los verkocht. Ik heb toen ergens een vervangend toetsenbord in het buitenland weten te bemachtigen, maar de installatie was echt niet eenvoudig. Ik heb meerdere toestenborden in andere laptops vervangen waar het wel eenvoudig ging, dell xps bijvoorbeeld.
Olaf van der Spek @Sn0wblind14 augustus 2024 12:52
Daarintegen krijg je er een laptop voor terug met een onderemaats scherm, ondermaatste behuizing voor het geld, een minder grote accu, mindere ergonomics door die behuizing.
Wat is er ondermaats aan het nieuwe scherm? En aan de ergonomics?
Sn0wblind @Olaf van der Spek14 augustus 2024 14:43
Zet het naast een Oled scherm welke je in de hedendaagse laptops in 1 klap vaker tegenkomt, de mini led schermen etc en je weet meteen wat er ondermaats aan het nieuwe scherm is. Het is dus een relatief basis IPS paneel op dit moment in een vrij prijzige laptop voor de specs.

De ergonomics vooral op de 16inch variant is klote door al die losse paneeltjes op het keyboard deck wat vrij ruw aanvoelt door scherpe hoekjes etc.

[Reactie gewijzigd door Sn0wblind op 14 augustus 2024 17:25]

Madrox @Sn0wblind17 augustus 2024 11:24
Totaal niet mee eens. Upgraden van welke ander merk dan ook kan zeer lastig zijn en meestal zeer beperkt. Je moet echt zoeken naar dat soort tablets.
apater @Sn0wblind19 augustus 2024 10:40
Onderdelen vervangen in laptops is meestal niet zo heel erg lastig alleen, niet veel lastiger dan in de Framework laptops.
Ik heb een HP laptop waarvan het keyboard nu voor de tweede keer kapot is gegaan. Ik heb een HP service pack met 5 jaar garantie. De eerste keer vervingen ze het keyboard gratis. De professionele monteur van HP was daar echter meer dan anderhalf uur meer bezig. Hij moest mijn hele laptop demonteren om bij het keyboard te komen! Die man weet hoe zo'n laptop in elkaar zit en kan hem ook weer snel in elkaar zetten. Wat dus nog veel tijd kost. Als ik dat zelf moet doen...

De eerste keer vervingen ze mijn keyboard gratis omdat het om een "elektronisch" defect ging. Er was een toets die niet meer reageerde. Nu echter is er een toets losgekomen en dat is een fysiek defect dat volgens HP niet onder het service pack valt. Nu kan ik zelf wel een toetsenbordje bestellen. Maar dan moet ik ten eerste al mijn weg vinden in alle typen toetsenborden die HP heeft. En dan een slecht leverbaar toetsenbord laten komen van ca. 80 euro. En dan nog hopen dat ik het erin krijg en mijn laptop weer in elkaar kan zetten...

Stel dat ik een Framework laptop had dan was ik voor de helft van de prijs klaar en hoef ik niet mijn weg te zoeken in allerlei specs en ook niet een uur of twee te schroeven en - niet onbelangrijk - te onthouden hoe mijn laptop in elkaar zit om hem vervolgens weer in elkaar te zetten!

For the time-being gebruik ik een los toetensbordje bij mijn laptop. Wat op zich OK werkt.

Daarnaast heb ik ook nog een BIOS freeze gehad die alleen op te lossen was door het mobo te vervangen. Dat heeft HP keurig gedaan. Hoewel de monteur niet - waar ik wel een service pack voor heb - de volgende dag kon komen en ik een weekend moest wachten.
Hier zou een Framework laptop denk ik in mijn nadeel zijn geweest omdat ik dan zelf een mobo had moeten bestellen (wat ik dan wel meteen een upgrade kon geven) maar waar ik waarschijnlijk langer op had moeten wachten, maar meer kosten aan had.

Dus ik twijfel nog of mijn volgende laptop een Framework wordt of weer een HP met een service pack. Maar ik vind Framework in ieder geval een serieuze optie.
Sn0wblind @apater19 augustus 2024 10:59
Ik heb een HP laptop waarvan het keyboard nu voor de tweede keer kapot is gegaan. Ik heb een HP service pack met 5 jaar garantie. De eerste keer vervingen ze het keyboard gratis. De professionele monteur van HP was daar echter meer dan anderhalf uur meer bezig. Hij moest mijn hele laptop demonteren om bij het keyboard te komen! Die man weet hoe zo'n laptop in elkaar zit en kan hem ook weer snel in elkaar zetten. Wat dus nog veel tijd kost. Als ik dat zelf moet doen...
Naar mijne rvaring zijn vele technici juist onkundig, helemal van getronics. De aantal keren dat ik ze een laptop heb zien sloten omdat ze gewoon simpelweg geen ene shit geven om je spullen is ontelbaar. Ik kan zelf de meeste complexe Alienware laptops helemaal binnen 30minuten uit elkaar trekken tot aan het laatste schoefje. De meeste productiviteits laptops zijn fors makkelijker. Dat gezegd te hebben, in de meeste laptops is dat het laatste onderdeel in de keten. Bij Framework en laptops welke de keyboard deck de point of entry is, is dat andersom (dit zorgt er wel voor dat andere onderdelen dan weer later komen). Dat heeft niks met repairability te maken.

Vraag me af wat je met je laptop doet dat deze al 2x kapot is gegaan om eerlijk te zijn.

Betreft de rest, HP vind ik zelf kwalitatief ondermaats, ik zou daar sowieso niks van kopen. Snap ook niet zo goed waarom hele IT ketens er grootschalig mee aan de gang gaan.
apater @Sn0wblind19 augustus 2024 20:44
Hij is dus drie keer kapot gegaan. ;-)

Maar ik doe er werkelijk niet veel bijzonders mee. Het is maar incidenteel dat ik hem mee neem, ik gebruik hem vooral als desktop vervanger. Maar wel vrij intensief. Toch snel zo'n 40 uur in de week, maar dat is volgens mij normaal gebruik zou ik denken.

Op zichzelf gaat deze HP langer mee dan de Asus en Acer en andere laptops die ik heb gehad. En een service pack is voor mij een grote pre. Als mijn laptop stuk gaat wil ik gewoon de volgende dag weer kunnen werken, zonder dat ik lang moet wachten op onderdelen en zonder dat ik al te ingewikkelde dingen moet doen.

Maar als je nog een suggestie heb voor wat ik het beste aan kan schaffen dan hou ik me aanbevolen...
micnocom @Yveske196613 augustus 2024 18:37
Met de ingewanden van deze kan je weer een pc-tje bouwen. Er zijn gratis 3d print modellen beschikbaar en anders kan je een "kastje" van Coolermaster ervoor kopen.


"Zelf printen of kant-en-klaar" Artikel van Jelle Stulp hier op Tweakers.

[Reactie gewijzigd door micnocom op 13 augustus 2024 18:40]

StefandeGroot @Yveske196613 augustus 2024 20:51
Het ligt natuurlijk ook geheel aan de gebruiker van de laptop. Hier bedoel ik mee hoe snel wil je een onderdeel van je laptop gaan vervangen, omdat dat onderdeel in de praktijk niet meer bij die gebruiker voldoet. Of dat je met een ongelukje bijvoorbeeld het scherm kapot heb gemaakt. In dit laatste geval kan je voor relatief weinig geld dat het scherm vervangen i.p.v. een hele nieuwe laptop te gaan aanschaffen.

Wie vanwege de e-waste een Framework laptop aanschaft die gaat niet bij elke mogelijke upgrade dat dan ook daadwerkelijk doen. Zeg dat je na 4-5 jaar je systeem te traag vind worden en als je daar dan zeg 600-800 euro aan uitgeeft en je daar dan weer 4-5 jaar mee kan doen. Dat is beter dan een hele nieuwe laptop.

Of gewoon vanwege 1 kapot onderdeel je dan een heel nieuw apparaat aan moet schaffen, omdat het niet te repareren is of voor zoveel geld dat je dan een nieuwe aanschaf.

Maar er zullen ook wel Framework gebruikers bij zitten die alles continu willen upgraden wanneer dat kan. Tja dan zal je wellicht meer e-waste krijgen dan eens in de x jaar een nieuwe laptop aanschaffen. Al kun je oude Framework onderdelen ook nog verkopen, omdat ze nog werken...
Sn0wblind @StefandeGroot13 augustus 2024 23:51
Schermen zijn in vrijwel alle laptops relatief makkelijk te vervangen. De enige laptops waarbij je echt een hele assembly nodig hebt zijn de laptops van Apple. Dat is bij framework op magneetjes in de bezel versus clips of adhesive echt niet heel veel makkelijker.

Elk onderdeel in een laptop slijt, wil je na 4 a 5 jaar echt alleen het moederbord vervangen en verder met verouderde onderdelen zitten? Een chassis wat helemaal lelijk is geworden etc?
Corsa_GSi @Yveske196614 augustus 2024 09:20
Door verkopen aan andere Framework gebruikers?
Olaf van der Spek @Yveske196614 augustus 2024 10:13
Klinkt mooi, maar als je alles effectief om de zoveel tijd upgrade wat heb je dan gewonnen qua e-waste tov een gewone laptop ?
Als er iets stuk is dat je bij Framework kunt vervangen maar in een andere laptop niet dan is dat winst.
En als je niet alles effectief om de zoveel tijd upgrade is het ook winst.
Rmaxx @Yveske196614 augustus 2024 14:30
Mijn ervaring met laptops in het verleden is toch dat er altijd wel iets stuk gaat, scherm, accu e.d. waardoor je denkt, achja koop wel weer een nieuwe, is meteen weer sneller en nieuw... waarmee je 70% werkend spul -(..in de kast laat liggen tot je het ooit ..) weg mikt... Met zo'n framework weet je van tevoren al dat je altijd onderdelen kunt kopen die je probleem fixen, eventueel zelfs verbeteren.
tweakuwe 13 augustus 2024 18:22
Voor wie in wilt stappen in het Framework systeem, een nieuwe laptop met de Ultra 5 125H (500 euro los) en het nieuwe display (300 euro los) + 4 usb-c poorten, maar zonder ram of opslag, kost ~1200 euro.

Dat is dus ook inclusief de nieuwe webcam (45 euro), en volgens mij ook de nieuwe scharnier (25), luidsprekers (20), en accu (55).

Upgraden van een oud model naar bijna de volledig nieuwe specs is dus nog steeds goedkoper dan een nieuwe Framework laptop.
W00fer @tweakuwe13 augustus 2024 18:26
Voor wie in wilt stappen in het Framework systeem, een nieuwe laptop met de Ultra 5 125H (500 euro los) en het nieuwe display (300 euro los) + 4 usb-c poorten, maar zonder ram of opslag, kost ~1200 euro.

Dat is dus ook inclusief de nieuwe webcam (45 euro), en volgens mij ook de nieuwe scharnier (25), luidsprekers (20), en accu (55).

Upgraden van een oud model naar bijna de volledig nieuwe specs is dus nog steeds goedkoper dan een nieuwe Framework laptop.
Misschien ben ik gekke henkie maar 1200 euro voor een upgradekit is wel echt serieus geld. Ik denk dat het gros van Nederland voor dat geld een compleet systeem verwacht. Ik kom uit de tijd dat je naar de computerbeurs ging en voor een paar honderd gulden een upgrade links en rechts doet. Het is jammer dat er geen upgradekit is van rond de 500 a 600 euro (beetje vergelijkbaar met een gameconsole).

[Reactie gewijzigd door W00fer op 13 augustus 2024 18:26]

Stetsed @W00fer13 augustus 2024 18:51
1200 is voor een compleet nieuw systeem, ik heb op dit moment een i5-1240p in mijn framework die ik nu all een jaar of 2 geleden heb gekocht, als ik van dit naar een Ryzen 7 7840U zou willen gaan zou dat inclusief een setje RAM(Als ik effe naar tweakers prijzen kijkt lijkt het op rond de 100 euro of zo voor goed setje 32GB DDR5), op rond de 850 euro zijn om de top van de U range ryzen te hebben.


En dan heb ik nog steeds gewoon een handig moederbordje als zuinige server of gewoon een kleine desktop/tv machine of zo iets(overkill maar ja).
tweakuwe @Stetsed13 augustus 2024 19:56
Zijn er eigenlijk kitjes om oude moederborden tot mini-pc / homeserver om te bouwen? Als de voedingscontroller, de slots voor ram en een ssd, en de usb poorten (met een HDMI/DP over usb voor ook de bios mogelijkheid) op het moederbord zitten zou dat toch prima moeten kunnen?
coptician @tweakuwe13 augustus 2024 20:28
Die bestaan zeker: https://www.theverge.com/...cooler-master-sff-pc-case
W00fer @Stetsed13 augustus 2024 19:48
Al 2 jaar? Een computer zou een jaar of 10 mee moeten kunnen?
Clevergyno @Stetsed13 augustus 2024 22:11
Zou niet de 7840U nemen imo.
tweakuwe @W00fer13 augustus 2024 18:29
Dat is dus 1200 euro voor het volledige systeem, minus ram en opslag, geconfigureerd met wat je nu dus ook als upgrade los kan kopen voor als je al langer een framework laptop hebt. Voor 500 euro heb je dus het nieuwe moederbord met nieuwe cpu.
W00fer @tweakuwe13 augustus 2024 19:48
Dat is al beter
Sn0wblind @tweakuwe13 augustus 2024 22:59
Minus ram en opslag, dat maakt het tot een vrij prijzige mid range laptop.
Whazor @W00fer13 augustus 2024 19:12
Enkel het mainboard (en RAM) upgraden kost ongeveer €565. Misschien kan je je oude Framework mainboard verkopen voor €200 voor iemand die er een server van wilt maken.

Maar ik vind het upgraden inderdaad ook nog niet interessant genoeg. Zo weet ik ook niet of iemand je oude scherm wil overkopen.
JT @W00fer17 augustus 2024 11:16
1200 is voor een volledige laptop.
Olaf van der Spek @tweakuwe14 augustus 2024 13:03
maar zonder ram of opslag, kost ~1200 euro.
En zonder Windows.
Toch vrij prijzig. Zijn er plannen voor lagere prijspunten?

Een simpele Zen 3 laptop was een paar jaar geleden minder dan 500 euro.
tweakuwe @Olaf van der Spek14 augustus 2024 13:13
Het kan wel goedkoper met goedkopere onderdelen natuurlijk. Je kan nog altijd voor een AMD moederbord + cpu of oudere intel kiezen, ook kan je het oude scherm nog altijd kiezen.

Windows licenties zijn tegenwoordig toch aan je account gebonden, kan je zo meenemen van een oud apparaat als de Framework een vervanging van wordt. Maar ja, anders komt er nog een Windows licentie bij. Je kan eventueel een goedkoop mini pc’tje kopen <100 euro met een windows licentie en die overzetten naar deze laptop.
Olaf van der Spek @tweakuwe14 augustus 2024 13:21
Het kan wel goedkoper met goedkopere onderdelen natuurlijk. Je kan nog altijd voor een AMD moederbord + cpu of oudere intel kiezen, ook kan je het oude scherm nog altijd kiezen.
De 16” begint bij 1600 euro toch?
tweakuwe @Olaf van der Spek14 augustus 2024 13:29
Geen idee. Maar dit artikel gaat toch over de 13 inch versie?
Helium-3 13 augustus 2024 18:23
Mooi om te lezen! Ik heb net voor de aankondiging van de nieuwe schermen mijn framework 13 met AMD processor bestelt, ik had hem ook deze vakantie nodig. Dus net buiten de boot gevallen helaas...

Ik merk dat ook ik toch even mijn mindset moet aanpassen, deze upgrades zijn mooi, zouden mijn laptop nog beter maken maar het is totale onzin om deze onderdelen te kopen terwijl de huidige het nog doen.

Ik moet gewoon overschakelen naar de mindset: "ik heb een prachtige laptop die aan al mijn eisen voldoet. Zodra er iets stuk gaat of iets echt niet meer aan mijn gebruikseisen voldoet, kan ik upgraden naar de op dat moment nieuwste onderdelen die Framework verkoopt." en eigenlijk is dat wel een best relaxte en financieel vriendelijke mindset voor een Tweaker als ik!

[Reactie gewijzigd door Helium-3 op 13 augustus 2024 18:23]

Jazco2nd @Helium-313 augustus 2024 19:49
In hoeverre zouden ze je laptop beter maken? De AMD is gewoon een betere processor. Het scherm is nmi een minimale upgrade..
Resteert alleen de webcam. Maar als je die zelden gebruikt doet het er niet toe..
Helium-3 @Jazco2nd13 augustus 2024 19:51
Ohja ik had kunnen verduidelijken, ik zou zo weer voor AMD kiezen, maar ik "mis" nu de webcam, 61Wh accu (mijne is 55 Wh) en het betere scherm. En hoewel het geen groot issue is, werkt Linux schaling iets beter op de resolutie van het nieuwere scherm.
Jazco2nd @Helium-313 augustus 2024 20:01
Ohja fractional scaling op Linux..
Ik gebruik prive ook al tijdje Linux. Na paar jaar Ubuntu, daarna Manjaro nu wel zeer tevreden met uBlue OS/Fedora Silverblue.

Inmiddels is er wel fractional scaling (125%, op mijn 13.5 inch scherm weer net te groot eigenlijk). Maar ik begrijp dat de scaling methode op Linux (Wayland, Gnome 46) nog steeds een soort truc is. Kan het mis hebben.
Helium-3 @Jazco2nd13 augustus 2024 22:09
Ik heb dat opgelost door de scaling in Gnome (Ubuntu 24.04) op 200% te zetten (wat normaal veel te groot is voor 13 inch), gevolgd door een Fonts size scaling factor van 0.8 (in Gnome-tweaka). Werkt voor mij echt perfect, alleen de favicoontjes van websites in Chrome zijn gecropt. Voor de rest is het een effectieve scaling die niet veel van je cpu/(i)gpu vraagt, omdat het dus technisch gezien *geen* fractional scaling is. En buiten chromes tab icoontjes om ook nog verder geen anomalies waargenomen, alle andere software ziet er correct en scherp uit, op de juiste schaal.

[Reactie gewijzigd door Helium-3 op 13 augustus 2024 22:10]

Jazco2nd @Helium-313 augustus 2024 22:51
Ha dit ga ik morgen eens proberen, dank! Ik gebruik gelukkig geen Chrome. Misschien gaat het iets beter in Firefox met de favicons.
Zynth @Jazco2nd16 augustus 2024 21:39
Het is juist heel prettig.
Dat als er iets stuk gaat, je laptop daar letterlijk beter van wordt :-)
Mijn hele mindset verandert daardoor. In plaats van bang dat er iets een keer stuk gaat, denk ik "kom maar op, hopelijk is het het scherm of het mobo" ;)
Roel1966 13 augustus 2024 23:53
Het idee van Framework is op zich wel leuk maar ergens denk ik van dat dit maar een druppel op een hete plaat is en niet echt die hele e-waste oplost. Wat ik veel liever zou zien is dat fabrikanten de koppen eens bij elkaar steken en voor universele standaards gaan. Geen afwijkende moederboarden meer maar universele moederboarden zoals ook bij de gewone desktop-pc's.

Daarnaast natuurlijk dat ze eindelijk eens ermee stoppen om maar alles vast te plakken zoals vooral accu's oftewel het weer reparabel maken van laptops. Geen schroefjes meer verbergen en fatsoenlijke handleidingen online zetten etc... etc...
Verwijderd @Roel196614 augustus 2024 08:22
Misschien een ideetje voor framework; licenties verkopen aan andere fabrikanten voor "framework editions" die volledig compatibel zijn met elkaars hardware.
youridv1 @Verwijderd14 augustus 2024 12:12
Wat maakt deze constructie interessant voor deze potentiële andere fabrikanten? Ik denk dat het ze alleen maar geld kost tov de huidige laptop lijnen die ze hanteren.
Roel1966 @Verwijderd14 augustus 2024 17:21
Denk niet dat dit ooit zal gebeuren want zeker weten dat andere bedrijven dan met een ongeveer hetzelfde plan komen om er ook weer geld aan te kunnen verdienen.
Juggernaut1987 @Roel196614 augustus 2024 13:30
Repairability is inderdaad een lastig verhaal. Die standaarden zie ik zonder druk vanuit de politiek echt niet gebeuren. De trend is duidelijk als je het kanaal van Louis Rossman volgt, of het nou om auto's, laptops of traktoren gaat, fabrikanten willen controle over het leveren van onderdelen en wie die onderdelen mag installeren en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn.

Wat wij als consument kunnen doen is stoppen met het kopen van deze merken, stemmen met onze portemonnee en bedrijven als Framework wel ons geld geven omdat zij het toelaten dat wij zelf onze spullen beheren en kunnen repareren.
Winduss 13 augustus 2024 20:08
Ik was al aan het wachten op de eerste reviews voordat ik hem zelf ging bestellen ;)
Jammer dat er niet met Linux getest wordt. Het nieuwe scherm heeft namelijk een goede resolutie voor scaling in Linux en ze hebben daarom er ook voor gekozen. Dus ik was wel benieud hoe dit allemaal met Fedora of Ubuntu zou werken (batterijduur enz)
sfranken @Winduss13 augustus 2024 20:38
Ik kan je zeggen dat het scherm met Fedora op 200% scaling niet veel meer extra "oomph" geeft dan het orgineel. De eerste dag waren de afgeronde bovenhoeken wél zichtbaar (of ik zag ze omdat ik wat anders gewend was), maar dat was na 1 á 2 dagen ook "gewend".

Ik heb het eerst met de orginele 55wh accu getest, en merkte inderdaad wat minder accuduur. In mijn beleving (heb daar geen testdata van, want niet getest) scheelde het 15 - 45 minuten op een dag, wat acceptabel is. Ik heb een 61wh accu besteld voor mijn Framework, gewoon om wat langer weg te kunnen zijn van een stopcontact.
Huig 13 augustus 2024 20:57
Wat mij interesseert: stel je bent Head of IT en mag je bedrijf van nieuwe laptops voorzien. Heeft het Framework systeem dan noemenswaardige praktijk voordelen tegenover het "elke X jaar een HP-Laptop Refresh"? Of is het conventionele model onder de streep goedkoper?
aminam @Huig14 augustus 2024 14:17
* Vaak hebben zakelijke laptops garantie met onsite support, gaat er dus eentje stuk op kantoor of bij iemand thuis dan kan er de volgende dag een monteur langs om hem te repareren. Dat is niet een dienst die beschikbaar is voor Framework laptops.
* Het upgrade van de laptops is door de tijd die het kost en de foutgevoeligheid waarschijnlijk duurder dan de restwaarde van de oude laptops, dus het zou dan vanuit een milieu perspectief moeten gebeuren. * Veel zakelijke laptops verlaten vaak ook het inventaris doordat gebruiksschade ze ervan weerhoud om ze opnieuw in te zetten voor nieuwe medewerkers, een heel chassis vervangen is dan ook weer te arbeidsintensief en foutgevoelig om door een support afdeling vaak te laten doen.

* Upgraden van zichzelf ken ik uberhaupt niet meer van de laatste jaren, eerder werden hdd's nog wel gecloned naar ssd's toen die goedkoop werden. Maar behalve een geheugen uitbreiding werden upgrades eigenlijk niet gedaan. Een laptop wordt dan vaak vervangen, de oude laptop wordt soms dan opnieuw ingezet voor minder intensieve taken of bijvoorbeeld voor tijdelijke doelen. En ja de Framework laptops zijn duurder, wat uberhaupt de doorslaggevende factor al gaat zijn.
Mark_88 13 augustus 2024 21:26
Ik wil zo graag zo'n ding.
bemu 13 augustus 2024 22:30
Uit een ver verleden kan ik me nog vaag herinneren dat Framework een soort voorloper was van wat men nu een office pakket noemt, heb het zelf decennia geleden nog wel eens gebruikt, heel veel weet ik er zo niet meer van
Kiswum 14 augustus 2024 12:15
Windows wil nog weleens moeilijk doen als je bijvoorbeeld je moederbord vervangt. Heeft de redactie hier nog problemen mee gehad of werd er gebruik gemaakt van een licentie die aan een gebruiker was gekoppeld?

Ik kan me voorstellen dat het wel goed is is om hiervoor een disclaimer te gebruiken. Hieronder meer info over het vervangen van een moederbord op een bestaand Windows 10/11 systeem:
Reactivating Windows after a hardware change - Microsoft Support

Inhoudelijk ben ik wel enthousiast over dit soort oplossingen. Ik bouw mijn eigen pc's graag om en vervang nog weleens onderdelen in onze laptops/chromebooks. Als een bedrijf dit allemaal toegankelijk maakt voor nette prijzen, dan kies ik graag voor zo'n oplossing. Hij staat in ieder geval op mijn short list.

[Reactie gewijzigd door Kiswum op 14 augustus 2024 12:18]


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