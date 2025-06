Framework deelt CAD-bestanden van Framework Laptop 16

Framework heeft enkele CAD-bestanden van de Framework Laptop 16 gedeeld. Het gaat om enkele tweedimensionale, driedimensionale en technische tekeningen van het apparaat. Gebruikers kunnen dankzij de bestanden zelf reserveonderdelen voor de Laptop 16 printen.

De CAD-bestanden zijn momenteel terug te vinden op GitHub. Framework deelt voorlopig CAD-bestanden van het moederbord van de Laptop 16, maar ook bestanden met informatie over de aparte modules, de Expansion Bay, de Expansion Cards en de webcam. Het is niet duidelijk of het bedrijf in de nabije toekomst nog meer CAD-bestanden van het apparaat zal delen.

Framework schrijft op X dat deze bestanden de ontwikkeling van skins, behuizingen, reserveonderdelen en andere accessoires voor de Framework Laptop 16 mogelijk moeten maken. Framework heeft de Laptop 16 in maart 2023 aangekondigd. Begin 2024 werden de eerste exemplaren geleverd aan klanten. De Framework 16 is momenteel enkel met een AMD-cpu te koop. Het bedrijf verkoopt ook een 13,5”-laptop, de Framework Laptop 13. Dit apparaat kan ook uitgerust worden met een Intel-cpu. De kleinere laptop kost momenteel minimaal 909 euro, de 16"-versie is op het moment van schrijven vanaf 1579 euro te koop.