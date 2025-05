Framework kondigt modulaire Chromebook aan vanaf 999 dollar

Framework heeft samen met Google een modulaire Chromebook-laptop onthuld. De laptop bevat onder meer een Intel Core i5-1240P-processor. Het apparaat kan gereserveerd worden in de VS en Canada vanaf 999 dollar. Wanneer de Chromebook voor de Europese markt verschijnt, is niet bekend.

De Framework Chromebook Edition lijkt in grote lijnen op de Framework Laptop, die eerder dit jaar voor de Europese markt verscheen. Het scherm van de Chromebook heeft een resolutie van 2256x1504 pixels en een 3:2-beeldverhouding. De laptop heeft DDR4-geheugen, een aluminium behuizing en weegt 1,3 kilogram. De processor is een Intel Core i5-1240P en heeft een continu opgenomen vermogen van 30 watt. De laptop draait op Chrome OS en ondersteunt het downloaden van Android-apps via Google Play. Ook kan de Linux-client worden gedraaid via Crostini en kunnen pc-games worden gespeeld via Steam op Chrome OS Alpha.

Op de Chromebook kunnen USB-C-, USB-A-, HDMI- en DisplayPort- en ethernet-modules worden aangesloten. Het voorgeconfigureerde model wordt met 8GB geheugen en 256GB opslag geleverd. Het geheugen en de opslag kunnen worden uitgebreid tot maximaal 64GB en 1 TB. De losse ssd's van 250GB en 1TB die Framework verkoopt, werken ook bij de Chromebook. Net als bij de Framework Laptop staat op of bij onderdelen van de Chromebook een QR-code, die naar de voor dat onderdeel specifieke reparatiehandleiding op de site van Framework leidt.