Sommige statiegeldautomaten zijn door cyberaanval bij fabrikant buiten gebruik

Tomra, fabrikant van statiegeldautomaten, heeft na een cyberaanval een deel van de servers offline gehaald. Daardoor werkt 'een beperkt aantal' statiegeldautomaten niet meer. Ook in Nederland blijken statiegeldautomaten niet meer te werken door de aanval.

Het 'merendeel' van de emballageautomaten blijft werken in een offlinemodus, meldt Tomra. Een 'beperkt aantal' oudere statiegeldautomaten werkt echter niet zonder continue koppeling met Tomra's servers. Het is niet duidelijk om hoeveel automaten het gaat en waar deze staan. Op sociale media zijn afbeeldingen verschenen van Nederlandse of Belgische statiegeldautomaten die door de storing niet te gebruiken zijn.

Tomra zegt de servers uit voorzorg offline te hebben gehaald en eraan te werken deze weer online te kunnen zetten. Het is niet duidelijk om wat voor cyberaanval het gaat. Het bedrijf heeft ruim 80.000 statiegeldautomaten in meer dan zestig markten.