Google introduceert Nest-deurbel met accu en nieuwe Nest Camera-producten

Google voegt nieuwe producten aan zijn Nest-lijn voor smarthomes toe. Het bedrijf brengt een Nest Doorbell en een Nest Cam met accu uit. Daarnaast verschijnt een nieuwe Nest Cam met draad voor binnenshuis. Voor de basisfunctionaliteit is geen abonnement vereist.

De nieuwe Nest Doorbell heeft een oplaadbare accu, wat gebruikers meer mogelijkheden moet geven wat betreft de plaatsing van de deurbel. De deurbel is wel met draad te verbinden zodat de accu continu geladen blijft. Het geluid van de deurbel is via Nest-speakers en -displays af te spelen. Ook is een connectie met bestaande deurbellen mogelijk voor het geluid.

Via de Google Home-app is de accustatus van de deurbel te zien. Het is niet bekend wat de accuduur is, maar op een screenshot van Google is een duur van in ieder geval drie maanden te zien. Gebruikers kunnen instellen dat de deurbel in een energiezuinige modus gaat als de accuduur minder dan zeven dagen bedraagt. Daarbij wordt onder andere de video-opname beperkt. Standaard is ook een zuinige modus in te stellen voor langere accuduur.

De Nest Cam met accu is zowel binnen als buiten te installeren. Ook deze camera is met draad te gebruiken zodat het apparaat niet opgeladen hoeft te worden. Optioneel is een standaard verkrijgbaar waarmee de Cam op een tafel te zetten is. Andere accessoires zijn een waterbestendige kabel en anti-diefstalbevestiging. Er is ook een nieuwe Nest voor binnenshuis Cam met draad. Deze is in twee standen te zetten zodat deze op een oppervlak of bevestigd aan een muur te gebruiken is. Tenslotte is er een Nest Cam met floodlight die bij de detectie van activiteit verlichting inschakelt voor beter zicht.

Alle nieuwe Nest-producten reageren op mensen, dieren, voertuigen en de levering van pakketten. Google heeft de algoritmes voor detectie geoptimaliseerd en mede dankzij tpu-chips in de apparaten is de framerate voor de camera-algoritmes verdubbeld tegenover de eerdere Nest-generatie van camera's. Gebruikers kunnen notificaties voor mensen, dieren, voertuigen en pakketten ontvangen zonder dat een abonnement vereist is en ze kunnen tot aan drie uur video opnemen. Bij afname van een abonnement kunnen ze tot dertig of zestig dagen opnemen. Ook het instellen van activiteitszones die de camera in de gaten moet houden is mogelijk zonder abonnement.

Google meldt verder dat de camera's hdr-beeld opnemen en tot een uur aan video lokaal kunnen schieten, die ze uploaden zodra er een internetverbinding is. De producten versturen beelden versleuteld en geven met een led aan als opnames plaatsvinden. In combinatie met een Google-account is 2FA mogelijk.

De Nest Doorbell en Nest Cam met accu komen 24 augustus verkrijgbaar voor beide 200 euro. Google gaat de Nest Cam met accu ook in een bundel van twee stuks verkopen voor 360 euro. De Nest Cam met floodlight en indoor-Nest Cam verschijnen op een later moment voor respectievelijk 300 euro en 100 euro.