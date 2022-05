'Google wil nieuwe campus in Silicon Valley met R&D-centrum voor hardware'

Google zou van plan zijn een nieuwe campus te bouwen in Silicon Valley, waar het onder andere een centrum wil neerzetten voor de ontwikkeling van hardwareproducten. Dat meldt Amerikaans nieuwsmedium CNBC.

Volgens CNBC is Google sinds begin 2018 bezig met het opkopen van land in het noorden van San Jose, Californië. Het bedrijf zou daar meer dan 389 miljoen dollar aan hebben uitgegeven, wat omgerekend neerkomt op ruim 330 miljoen euro. CNBC meldt dat de plannen zijn ingediend als een R&D-faciliteit. De daarbij behorende documenten tonen onder andere een centrum voor hardwareoperaties, naast een aparte 'techcampus' die toegankelijk zou zijn voor het publiek.

Een van de bouwdocumenten voor Googles komende campus. Afbeelding via CNBC

De nieuwe campus zou tussen het Google-hoofdkwartier in Mountain View en de onlangs goedgekeurde bedrijfslocatie in San Jose komen te staan. De geplande campus zou daarmee de naam 'Midpoint' krijgen en vijf kantoorgebouwen omvatten, die met elkaar worden verbonden via een voetgangersbrug boven een weg. CNBC claimt dat dit zou grenzen aan drie 'industriële gebouwen', die een deel van de activiteiten van Googles hardwaredivisies zouden huisvesten, waaronder die voor Nest-producten voor smarthomes.

Google heeft nog niet gereageerd op het bericht van CNBC. Het is al wel bekend dat Google zich meer wil gaan richten op de hardwaremarkt. In een interview met The Verge stelde Google-hardwarechef Rick Osterloh dat Google 'klaar is om meer marktaandeel te pakken in de hardwaresector'. Dat deed hij naar aanleiding van Googles recent aangekondigde Pixel 6- en Pixel 6 Pro-smartphones. Die telefoons zullen gebruikmaken van een zelfontworpen Tensor-soc, die componenten die door Google zelf zijn ontwikkeld combineert met componenten die de techgigant onder licentie afneemt bij andere bedrijven.

Afbeeldingen via CNBC