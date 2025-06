F1-zender Viaplay schrijft opnieuw rode cijfers en zegt maatregelen te nemen

Het gaat financieel nog altijd niet goed met Viaplay, dat in Nederland de uitzendrechten voor het aankomende Formule 1-seizoen in handen heeft. Het bedrijf meldt over 2023 een flink verlies. Kosteningrepen volgen, ook in Nederland, maar het is nog niet bekend welke dat zijn.

Hoewel Viaplay zijn omzet in 2023 wel met 18,3 procent zag stijgen naar 18,6 miljard Zweedse kronen, omgerekend zo'n 1,66 miljard euro, is er geen sprake van winst. Het bedrijf rapporteert over 2023 juist een nettoverlies van omgerekend zo'n 872 miljoen euro. Dat terwijl er in 2022 nog sprake was van een nettowinst van omgerekend 28 miljoen euro.

De cijfers over het vierde kwartaal zien er dan ook somber uit. In de laatste drie maanden van 2023 draaide het bedrijf een omzet van 438 miljoen euro, met een nettoverlies van 257 miljoen euro.

De slechte cijfers komen niet als verrassing. Viaplay meldde in juli en december ook al slechte cijfers. In december presenteerde het daarom een financieel herstructuringsplan. Een deel van de schuld werd toen omgezet naar extra obligaties, boven op de vier miljard extra aandelen die werden uitgegeven. In de tussentijd is ook de Britse tak van Viaplay verkocht en is de streamingdienst uit diverse landen vertrokken.

De streamingdienst is in Nederland nog altijd aanwezig, al worden ook hier maatregelen voorbereid. Om wat voor maatregelen het gaat, heeft Viaplay niet bekendgemaakt. Eerder deze week werd wel duidelijk dat het maandabonnement vanaf 22 mei duurder wordt.

Nederlandse Viaplay-abonnees krijgen dit jaar ook toegang tot F1 TV Pro, waarmee F1-races gekeken kunnen worden via de F1 TV-app. F1 TV Pro blijft ook als losse dienst beschikbaar. De prijzen van deze dienst werden onlangs ook verhoogd. Een jaarabonnement afsluiten op F1 TV Pro kan echter niet meer.