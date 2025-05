Ook bestaande F1 TV Pro-abonnees krijgen met prijsverhoging te maken

De recente prijsverhoging voor het F1 TV Pro-abonnement geldt ook voor bestaande gebruikers die hun abonnement willen verlengen. Dat blijkt uit berichten op het Tweakers-forum. Deze klanten zullen voortaan ook 95 euro per jaar moeten betalen voor een abonnement.

Verschillende F1 TV Pro-abonnees melden op het Gathering of Tweakers-forum dat ze een mail hebben ontvangen van de streamingdienst waaruit blijkt dat de prijs voor een abonnement wordt verhoogd, zoals dat voor nieuwe abonnees ook al gold begin dit jaar. Sommige gebruikers melden dat ze nog steeds dezelfde oude prijs te zien krijgen in het statusoverzicht van hun account. Als ze willen afrekenen, wordt wel de nieuwe prijs getoond.

Begin januari werd bekend dat F1 TV Pro een prijsverhoging had gekregen. De streamingdienst ging voortaan 95 euro per jaar of 11,50 euro per maand kosten. Voorheen kostte F1 TV Pro 65 euro per jaar of 8 euro per maand. De prijsverhoging was toen enkel van toepassing op nieuwe klanten.

Formule 1-wedstrijden zijn in Nederland ook te streamen via Viaplay. Een abonnement bij Viaplay kost momenteel 16 euro per maand. De streamingdienst heeft weer een nieuw jaarabonnement aangekondigd, voor 153,48 euro per jaar, ofwel 12,79 euro per maand. Een abonnement bij Viaplay bevat Formule 1-races, inclusief kwalificatie- en trainingsessies. Deze streamingdienst heeft op het moment van schrijven nog geen prijsverhogingen aangekondigd.