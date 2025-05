F1 TV is begonnen met testen van 4k-streams met hdr en hogere bitrate

F1 TV is begonnen met het testen van formule 1-streams met een hogere beeldkwaliteit. De test biedt een 4k-resolutie, hdr-beeld en een hogere bitrate, merken verschillende tweakers op. Voorheen waren F1 TV-streams 1080p zonder hdr.

F1 TV is begonnen met de test tijdens de F1-testweek in Bahrein, merkten verschillende tweakers op. Ook meerdere Tweakers-redacteuren hebben de test te zien gekregen. De betere streamkwaliteit lijkt momenteel beperkt te zijn tot Apple TV. Gebruikers met zo'n mediaspeler kunnen de test forceren door de F1 TV-stream herhaaldelijk opnieuw te openen.

Gebruikers die dat doen, krijgen een 4k-stream met hdr-ondersteuning in beeld. Momenteel levert F1 TV alleen 1080p-streams in sdr. Ook de bitrate lijkt iets hoger te liggen. Voorheen lag die op 6Mbit/s, bij de 4k-test gemiddeld rond de 14Mbit/s, blijkt uit data van tweaker Justevo.

Het is niet bekend of en wanneer de hogere resolutie en hdr-ondersteuning beschikbaar worden gesteld voor alle F1 TV-gebruikers. Tweakers heeft daarover vragen uitstaan bij de formule 1-eigenaar. Er gingen onlangs al wel berichten rond dat F1 TV 4k-ondersteuning zou gaan bieden. Dat bleek uit gegevens in de F1 TV-app. Mogelijk wordt de betere beeldkwaliteit onderdeel van een duurder Premium-abonnement. Momenteel kost een F1 TV-abonnement in Nederland momenteel 95 euro per jaar. In België ligt de jaarprijs op 75 euro.