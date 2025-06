Viaplay verhoogt prijs maandabonnement vanaf 22 mei met 2 euro per maand

Viaplay, die in Nederland de uitzendrechten voor het aankomende Formule 1-seizoen in handen heeft, verhoogt per 22 mei zijn abonnementsprijs van 15,99 naar 17,99 euro per maand. De streamingdienst heeft klanten per e-mail op de hoogte gesteld van de prijswijziging.

In het bericht aan klanten meldt Viaplay ook dat een jaarabonnement op de dienst tot 11 maart, vlak na de Grand Prix van Saoedi-Arabië, geen 191,88 maar 153,48 euro kost. Dat is omgerekend 12,79 euro per maand.

In september vorig jaar stopte Viaplay juist met het aanbieden van een goedkoper jaarabonnement met korting. De streamingdienst zei toen dat het zich wilde richten op zijn maandelijks aanbod. De wijziging en het terugdraaien ervan houden mogelijk verband met de financiële problemen van het Zweedse bedrijf. Eerder trok Viaplay zich al terug uit verschillende landen.

Nederlandse Viaplay-abonnees krijgen dit jaar toegang tot F1 TV Pro, waardoor het ook mogelijk is om F1-races (terug) te kijken via de F1 TV-app. Die app bevat toegang tot extra beelden van onder meer de pitlane en onboards. F1 TV Pro blijft ook beschikbaar als losse dienst en verhoogde ook onlangs zijn prijzen, van 8 naar 11,90 euro per maand. Het is in Nederland niet meer mogelijk om een jaarabonnement af te sluiten voor F1 TV Pro.