Huawei onthult Pocket 2-klaptelefoon op 22 februari voor Chinese markt

Huawei onthult later deze week, op 22 februari, zijn vouwbare Pocket 2-smartphone in China. Het toestel kan dichtgeklapt worden tot een compact formaat, zoals de Samsung Galaxy Flip5 en Motorola razr 40 ultra.

De fabrikant heeft het design van de foldable nog niet naar buiten gebracht, maar de twee stippen op de afbeelding die Huawei op het Chinese sociale medium Weibo deelt, verwijzen vermoedelijk naar de ronde camera-uitsnedes die ook aanwezig waren in de eerste Pocket-foldable. Over de specificaties is nog weinig bekend, al wordt verwacht dat het toestel over een Kirin 9000S-soc beschikt.

De Huawei P50 Pocket werd in 2022 uitgebracht in Nederland. Hoewel het toestel op Android draait, ondersteunt de software geen Google-apps. Dat zal vanwege het nog altijd geldende handelsverbod van de Verenigde Staten bij de Pocket 2 niet anders zijn. Ook dat toestel zal vermoedelijk op Huaweis eigen HarmonyOS draaien. Het is niet duidelijk of de Pocket 2, net als zijn voorganger, enige tijd na de release voor de Chinese markt ook in Nederland beschikbaar komt.