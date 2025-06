Samsung verkocht vorig jaar 1 miljoen oled-tv's, verwacht komend jaar stijging

Samsung Electronics heeft vorig jaar 1,01 miljoen oled-televisies verkocht. De fabrikant verwacht dat zijn marktaandeel in de sector voor oled-tv's, dat nu goed is voor bijna 23 procent, in 2024 'sterk zal stijgen'.

De fabrikant baseert zich op data van marktonderzoeksbureau Omdia. Daaruit blijkt ook dat Samsung in 2023 een marktaandeel van 30,1 procent heeft bereikt in de wereldwijde tv-markt. De fabrikant schrijft verder dat het vorig jaar 8,31 miljoen qled-tv's heeft verkocht. Sinds de introductie van deze lcd-televisies met quantumdots in 2017 zijn er in totaal meer dan 40 miljoen van verkocht.

Ook op het gebied van grote tv's had Samsung volgens de cijfers een groot aandeel in 2023. Zo lag het marktaandeel voor 75"-tv's en grotere modellen vorig jaar op 33,9 procent. Als het gaat om tv's groter dan 90 inch gaat het om een marktaandeel van 30,4 procent. In de premiumtelevisiemarkt, met tv's met een prijs vanaf 2500 dollar, had Samsung in 2023 een marktaandeel van 60,5 procent. Dat is aanzienlijk meer dan de 48,6 procent in 2022.