Panasonic deelt volledige line-up 2024-tv's en gebruikt vrijwel alleen Fire TV

Panasonic heeft zijn complete line-up tv's voor dit jaar aangekondigd. Naast de twee topmodellen die het bedrijf tijdens de CES toonde, introduceert het bedrijf nog andere oled-tv's en enkele led-tv's. Bijna alle modellen gebruiken Amazon Fire TV als OS. Panasonic deelt geen prijzen.

Naast de eerder aangekondigde Panasonic Z95A- en Z93A-topmodellen introduceert de fabrikant een Z90A-oledtelevisie. Het bedrijf maakt dat bekend in een persbericht. De Z90A komt beschikbaar in formaten tussen de 42" en 65", en beschikt over een 4k-woledpaneel met een refreshrate van 144Hz. De Z90A beschikt over de HCX Pro AI Processor MK II-soc, die ook wordt gebruikt in de duurdere Z95A en Z93A.

Panasonic brengt verder een Z85A en Z80A uit. Ook dat zijn oledtelevisies, beide met een 4k-resolutie. Eerstgenoemde beschikt weer over een HCX Pro AI MK II-chip, maar heeft een iets lagere refreshrate van 120Hz. De Z80A wordt het betaalbaarste oledmodel van Panasonic dit jaar. Deze televisie heeft een iets oudere HCX-processor, maar krijgt ook een 120Hz-refreshrate. Deze twee modellen komen beschikbaar als 55"- en 65"-model. Alle genoemde oledmodellen beschikken over Amazon Fire TV.

Panasonics 2024-ledtelevisies

Verder introduceert Panasonic vier verschillende ledtelevisies. De W95A en W90A worden de twee topmodellen. Eerstgenoemde beschikt over een miniledbacklight en een 4k-resolutie. Panasonic zegt niet over hoeveel dimmingzones de W95A precies beschikt. De W90A heeft een full-array ledbacklight. De fabrikant meldt dat beide panelen een 144Hz-refreshrate halen. Ook deze tv's beschikken over een HCX Pro AI MK II-chip en Amazons Fire TV-besturingssysteem.

Daaronder brengt Panasonic nog twee tv's uit. De W80A krijgt een 4k-resolutie en een standaard ledbacklight. Volgens Panasonic ondersteunt de tv een 120Hz-refreshrate. De tv krijgt een oudere HCX-soc en krijgt Fire TV. Tot slot brengt de fabrikant nog een W70A uit, eveneens een standaard ledmodel. Deze televisie krijgt overigens Google TV met een ingebouwde Chromecast.