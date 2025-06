Formule 1 wil AI gebruiken om te controleren of track limits overschreden worden

De Fédération Internationale de l'Automobile, de internationale federatie van onder meer de Formule 1, laat weten dat het AI gaat gebruiken om te controleren of de track limits worden gerespecteerd. De techniek wordt dit weekend tijdens de race in Abu Dhabi voor het eerst getest.

De Computer Vision-technologie moet tot op de pixel nauwkeurig kunnen berekenen of de wielen van de Formule 1-auto's de witte grenslijnen overschrijden, legt de FIA uit. Met de AI moet sneller bepaald worden of alle vier de wielen voorbij de track limits gaan en er dus sprake is van een daadwerkelijke inbreuk. Enkel die gevallen worden dan nog handmatig beoordeeld.

De FIA hoopt hiermee de circa 800 handmatige beoordelingen per race te reduceren naar 50 en zodoende 'de gevallen te verwijderen die duidelijk geen menselijke beoordeling nodig hebben'. Volgens FIA-topman Tim Malyon hebben de werknemers dan meer tijd om de situaties te beoordelen, en wordt de verwerkingssnelheid verhoogd.

Volgens Reuters waren er in juli tijdens de Grand Prix in Oostenrijk vier mensen die in totaal 1200 potentiële tracklimitovertredingen moesten beoordelen. Bij de race in Qatar, in oktober, ging het om 141 mogelijke overtredingen, waarbij het 51 keer om een daadwerkelijk vergrijp ging. Desalniettemin werden er nog enkele overtredingen over het hoofd gezien, stelt het persbureau.

Het is de bedoeling dat de AI steeds beter wordt in het controleren van de baangrenzen, omdat het mettertijd leert. Malyon stelt dat de mens op bepaalde gebieden momenteel nog 'wint' op het gebied van het beoordelen van mogelijke schendingen, maar dat 'geautomatiseerde, realtimebewakingssystemen uiteindelijk de weg vooruit' zijn.