Playseat gaat officiële Formule 1-stoelen en -racesims maken

Formula 1 en Playseat hebben een meerjarige licentieovereenkomst afgesproken. Playseat gaat daardoor officiële Formule 1-producten uitbrengen 'voor zowel casual als professionele gamers'. Het bedrijf brengt eerst een racesim uit.

Playseat zegt samen te werken met Formule 1-coureurs en professionele simracers om de cockpit van een Formule 1-raceauto zoveel mogelijk na te bootsen. Het eerste product is de Playseat Formula Intelligence - F1 Edition-racesim, die een stoel heeft die de zitpositie van F1-coureurs nabootst. Gebruikers kunnen verschillende directdriveracesturen en pedalen monteren, met voorgeboorde en aanpasbare base plates.

Deze sim bestond al in andere kleuren. De F1 Edition lijkt daarnaast een monitorbeugel meegeleverd te krijgen, die de overige versies niet standaard meekrijgen. De racesim kost 2499 euro, net zoveel als de andere versies van de Formula Intelligence. Naast de racesim met ingebouwde stuur- en pedalenhouders, zegt Playseat ook Formule 1-stoelen zonder de ingebouwde stuur- en pedalenbevestigingspunten te gaan verkopen.