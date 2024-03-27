Playseat gaat officiële Formule 1-stoelen en -racesims maken

Formula 1 en Playseat hebben een meerjarige licentieovereenkomst afgesproken. Playseat gaat daardoor officiële Formule 1-producten uitbrengen 'voor zowel casual als professionele gamers'. Het bedrijf brengt eerst een racesim uit.

Playseat zegt samen te werken met Formule 1-coureurs en professionele simracers om de cockpit van een Formule 1-raceauto zoveel mogelijk na te bootsen. Het eerste product is de Playseat Formula Intelligence - F1 Edition-racesim, die een stoel heeft die de zitpositie van F1-coureurs nabootst. Gebruikers kunnen verschillende directdriveracesturen en pedalen monteren, met voorgeboorde en aanpasbare base plates.

Deze sim bestond al in andere kleuren. De F1 Edition lijkt daarnaast een monitorbeugel meegeleverd te krijgen, die de overige versies niet standaard meekrijgen. De racesim kost 2499 euro, net zoveel als de andere versies van de Formula Intelligence. Naast de racesim met ingebouwde stuur- en pedalenhouders, zegt Playseat ook Formule 1-stoelen zonder de ingebouwde stuur- en pedalenbevestigingspunten te gaan verkopen.

Playseat Formula Intelligence - F1 EditionPlayseat Formula Intelligence - F1 EditionPlayseat Formula Intelligence - F1 EditionPlayseat Formula Intelligence - F1 Edition

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 27-03-2024 12:29 56

27-03-2024 • 12:29

56

Lees meer

Playseat Formula Intelligence

vanaf € 2.148,32

Alles over dit product

F1 Manager 2023 Review

27 jul 2023

F1 Manager 2023 Review

Maakt geen kans op het kampioenschap

36
F1 23 Review

22 jun 2023

F1 23 Review

Stuk spannender dan het huidige F1-seizoen

89
Organisatie Spa Grand Prix waarschuwt voor phishing
Organisatie Spa Grand Prix waarschuwt voor phishing Nieuws van 18 maart 2024
F1 Manager 2024 komt deze zomer uit, krijgt optie om eigen team te maken
F1 Manager 2024 komt deze zomer uit, krijgt optie om eigen team te maken Nieuws van 12 maart 2024
F1-zender Viaplay schrijft opnieuw rode cijfers en zegt maatregelen te nemen
F1-zender Viaplay schrijft opnieuw rode cijfers en zegt maatregelen te nemen Nieuws van 22 februari 2024
Ook bestaande F1 TV Pro-abonnees krijgen met prijsverhoging te maken
Ook bestaande F1 TV Pro-abonnees krijgen met prijsverhoging te maken Nieuws van 23 januari 2024
F1 TV Pro krijgt prijsverhoging en kost in Nederland 95 euro per jaar
F1 TV Pro krijgt prijsverhoging en kost in Nederland 95 euro per jaar Nieuws van 10 januari 2024
Formule 1 wil AI gebruiken om te controleren of track limits overschreden worden
Formule 1 wil AI gebruiken om te controleren of track limits overschreden worden Nieuws van 23 november 2023
Nederlandse Viaplay-abonnees krijgen in 2024 toegang tot F1 TV Pro
Nederlandse Viaplay-abonnees krijgen in 2024 toegang tot F1 TV Pro Nieuws van 29 september 2023
Meer producten en artikelen
Game-accessoires Playseat Formule 1

Reacties (56)

-Moderatie-faq
56
56
21
0
0
29
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Notlupus 27 maart 2024 12:38
Zit dit lekker? In een F1-auto heb je niet veel keus wat betreft je zithouding, maar dit lijkt me niet bijzonder comfortabel.
Bob Popcorn @Notlupus27 maart 2024 13:01
In een F1 auto wordt er natuurlijk ook gekeken naar "hoe krijg ik hier een coureur in zonder al teveel concessies te doen qua aerodynamica?". Volgens Hamilton zit het vrij comfortabel trouwens, hij valt geregeld ff in slaap tijdens wachtmomenten.
downtime @Bob Popcorn27 maart 2024 13:06
Ik denk dat F1 stoelen best comfortabel zijn. De coureurs zitten er uren in en ze worden door de G-krachten flink heen en weer gesmeten. En al die tijd moeten ze gefocust blijven. Dat houd je niet een hele race vol zonder een goede stoel.
Bob Popcorn @downtime27 maart 2024 13:20
Mwah, ze hebben op tactische plekken ook nog flinke padding in hun pak zitten om klappen op te vangen, ze dragen een HANS en wat ook scheelt is dat het stoeltje om ze heen gegoten is :p
CH4OS @Bob Popcorn27 maart 2024 14:03
Al begrijp ik niet wat HANS van doen heeft met het (zit)comfort. :) Ik weet wat het is, maar om nou te zeggen dat het iets comfortabels is, nee, absoluut niet. Zeker niet in de context van het zitten en de zithouding is er geen relatie tot HANS.

De padding in de overalls is maar goed ook inderdaad, anders krijg je bijna mishandelde coureurs (vanwege de blauwe plekken). ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 10:08]

RRRobert @CH4OS27 maart 2024 14:16
Al begrijp ik niet wat HANS van doen heeft met het (zit)comfort. :) Ik weet wat het is, maar om nou te zeggen dat het iets comfortabels is, nee, absoluut niet. Zeker niet in de context van het zitten en de zithouding is er geen relatie tot HANS.

De padding in de overalls is maar goed ook inderdaad, anders krijg je bijna mishandelde coureurs (vanwege de blauwe plekken). ;)
HANS doet helemaal niets met het (zit-)comfort. HANS is een acroniem voor Head And Neck Support en zorgt er enkel voor dat bij een crash of aanrijding het hoofd en nek van de coureur worden gestabiliseerd. Een anti-whiplash maatregel als het ware. Er waren kort voor en na de invoering ervan overigens best wel wat coureurs tegen deze voorziening, omdat het hen in het zicht en bewegingsruimte zou belemmeren, maar men heeft het, in het kader van steeds strenger wordende veiligheidsmaatregelen gewoon verplicht gesteld

Qua zitcomfort zal een coureur overigens weinig te klagen hebben, omdat hun stoeltje op maat worden geschuimd (noem het voor het gemak purschuim) naar het lichaam. Qua bewegingsruimte, temperaturen en in/uitstap gemak is het echter een heel ander verhaal ;)
hound @RRRobert27 maart 2024 14:56
Al is een whiplash normaal gesproken door een aanrijding van achter, HANS biedt juist bij de (meer) frontale aanrijdingen bescherming.
RRRobert @hound27 maart 2024 15:19
Geloof me, als ervaringsdeskundige (als automobilist) kan ik je vertellen dat je op meer dan één manier een whiplash kunt oplopen bij een aanrijding of crash. Bij een aanrijding van opzij, of bij het caramboleren of het omrollen van een voertuig kun je minstens zo veel schade oplopen.

Er zijn overigens verzekeraars die 'whiplash' als gevolgschade uitsluiten in de polisvoorwaarden (o.a. Promovendum). Ik ka hierop maar één ding zeggen: trap er niet in. Het is die paar euro per maand niet waard.
SHiNeye @RRRobert27 maart 2024 17:33
Geloof me, als ervaringsdeskundige (als automobilist) kan ik je vertellen dat je op meer dan één manier een whiplash kunt oplopen bij een aanrijding of crash.
In een normale auto, vast wel. In een F1 auto kan je hoofd maar 1 kant op, en dat is naar voren.
ashwin911 @RRRobert27 maart 2024 15:29
Er waren kort voor en na de invoering ervan overigens best wel wat coureurs tegen deze voorziening,
En de meest bekende was Dale Earnhardt, die later verongelukte in een crash tijdens een NASCAR race. Doodsoorzaak was een schedel basis fractuur. Als hij een HANS droeg had hij een grotere kans op overleven gehad. De maanden voor Earnhardt's dood stierven er drie andere Nascar coureurs door een schedel basis fractuur.
Bob Popcorn @CH4OS27 maart 2024 15:03
HANS houdt je koppie rechtop zodat je niet heen en weer geslingerd wordt in je cockpit. Toch wel comfortverhogend als je met 6G door de bochten wordt gesmeten :p
CH4OS @Bob Popcorn27 maart 2024 15:20
De kritieken toen HANS kwam, waren anders totaal anders. ;)
Bob Popcorn @CH4OS27 maart 2024 15:31
Zitcomfort, geen rijcomfort uiteraard :p
D-rez @downtime27 maart 2024 13:22
De stoelen van F1-coureurs zijn ook wel volledig op maat gemaakt voor hen, dus die zitten letterlijk 'als gegoten' voor hen.

Als ik casual aan het gamen ben terwijl ik in de zetel hang, is mijn houding niet heel anders dan deze stoelen :+ . Dus ik denk @Notlupus , dat het opzich niet oncomfortabel hoeft te zijn om in deze positie te spelen.
CH4OS @D-rez27 maart 2024 14:08
Nou, volledig valt ook wel mee. De zitting is volledig op maat, de rest niet zozeer.
Thekilldevilhil @CH4OS27 maart 2024 14:21
Een zitting om iemand heen gieten is dan toch een "op maat gemaakte" stoel...
Loekie @Bob Popcorn27 maart 2024 14:25
Verklaard Bakoe 2021 wel ;)
Hij leek toen toch even niet al te scherp.
markoverklift @Bob Popcorn28 maart 2024 01:29
Ook wel tijdens de races in de afgelopen 2 jaar.
Nas T @Notlupus27 maart 2024 13:07
Ik gok dat in de F1 een stoel 'helemaal' wordt aangepast naar de wens van de rijder, zolang het geen extra gewicht betekent. Uiteraard zullen kosten ook meespelen, maar ik denk dat een stoel van >€10.000 niet vreemd is. En het zal vast niet zacht zitten, maar een harde stoel betekent ook meer gevoel wat de auto doet en hoe het wegdek is. Hetzelfde geldt voor demping en 'rubbers' van de aandrijfarmen. Daar kun je ook een afweging maken tussen comfort en communicatie met wegdek/sturen/auto.
cmegens @Nas T27 maart 2024 13:13
Het zitje in een f1 auto wordt gegoten terwijl de coureur er in zit. Het is dus volledig op maat gemaakt.
Bacchus @Nas T27 maart 2024 16:11
En het zal vast niet zacht zitten, maar een harde stoel betekent ook meer gevoel wat de auto doet en hoe het wegdek is.
Een zachte stoel is ook helemaal niet comfortabel als je er langer in een vastgelegde houding in moet zitten (of eigenlijk meer "liggen") Zeker niet als je ook nog een flinke inspanning moet leveren. Dat gaat broeien en schuiven.
TheVivaldi @Bacchus27 maart 2024 18:11
Klopt, maar hard is dat ook niet. Niet te hard en niet te zacht is ideaal. :)
cariolive23 @Nas T27 maart 2024 22:06
Zie Aston Martin

En inderdaad, een zachte "stoel" wil je niet hebben maar je wilt evenmin een pijnlijke seat hebben.
spides89 @Notlupus27 maart 2024 12:49
Nee verre van, ik heb die f1 red bull playseat gehad, na 30 minuten wilde ik er wel graag af.

Rijd nu met een hele simpele evolution.. qua comfort 100 keer beter.
Tweakwondo @Notlupus27 maart 2024 12:58
In een f1 auto wordt de stoel ook aangepast naar de rijder in dit geval is het maar 1 model die voor iedereen "comfortabel" zou moeten zijn.

Voor thuis gebruik zijn er comfortabelere en goedkopere oplossingen. Dit zie ik eerder voor bedrijven die race sim organiseren zoals de racesquare in utrecht bijvoorbeeld
Recrush @Notlupus27 maart 2024 13:24
Tot zover ken ik niemand die uit een Playseat is gestapt met een positieve reactie op comfort of ergonomie. Een echte F1-stoel is volledig op maat gemaakt en zit voor de bestuurder dus altijd perfect. Persoonlijk heb ik een Luso RCC MK8 Formula Seat (zonder padding!) en daar blijf ik na het racen vaak nog in liggen om lekker te browsen of filmpjes te kijken. Kan ik rustig een paar uur in verblijven en net zo fris uitstappen als dat ik erin stapte.

Dus het antwoord op je vraag: Of de zithouding comfortabel is valt of staat bij de ergonomie van de stoel. De Formule houding an sich is enorm comfortabel mits goed uitgevoerd.
justsander @Notlupus27 maart 2024 14:02
Heb een playseat gehad en uiteindelijk verkocht. Naar mijn idee is de prijs/kwaliteit matig, weinig mogelijkheden om zaken aan te passen en het comfort van de stoel was heel slecht. Uiteindelijk overgegaan op simlab i.c.m. een stoel van de sloop. Echt vele malen beter en qua prijs nog goedkoper.
Wolfos @Notlupus27 maart 2024 13:13
Racestoelen zitten over het algemeen behoorlijk comfortabel. Je zit helemaal vast, en de vorm is zo gebouwd dat je niet door de auto heen gesmeten word door de G-krachten.
SpaceKees @Notlupus27 maart 2024 13:24
In F1 worden de stoelen gefit op de coureur, dus denk wel dat ze lekker zitten
Cyberpuppy @Notlupus27 maart 2024 13:33
Ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat het best prima zit. Is goed uit te houden ook bij langere sessies.

Het maatwerk van de echte F1 stoelen is o.a. om de G-krachten goed op te vangen. Die heb je in een sim niet dus heb je er ook geen last van wat betreft de afmetingen van een stoel.
vinkjb @Notlupus27 maart 2024 13:39
Daarom is dit juist goeie stoel het simuleert je houding en zitpositie in een F1 wagen..helemaal top. Het is niet de bedoeling dat je het idee hebt dat je in een Rolls zit he met F1
Recrush 27 maart 2024 12:50
Dit lijkt me gewoon de al bestaande Playseat Formula Intelligence waar niets nieuws aan is, behalve wat F1 branding. Ziet er leuk uit maar niet bijzonder ergonomisch, weinig afstel- en uitbreidingsmogelijkheden, discutabele reputatie wat betreft kwaliteit en vooral een commerciële interpretatie van een simproduct met een bijbehorende prijs.

Iemand die echt een Formule sim in huis wil halen kan beter kijken bij het Nederlandse FormulaSimRigs (https://www.formulasimrigs.com) of voor een eveneens Nederlandse TREQ Formula gaan (https://www.treq-sim.com/product/treq-formula/). Ook een standaard aluminium rig met een Sparco GP Gaming Seat is een veel betaalbaardere optie met meer aanpassingsmogelijkheden en goede kwaliteit.
Ludewig @Recrush27 maart 2024 12:56
Dit lijkt me gewoon de al bestaande Playseat Formula Intelligence waar niets nieuws aan is, behalve wat F1 branding.
En voor die branding moeten ze natuurlijk betalen, dus dat betekent een hogere prijs voor de consument.
Recrush @Ludewig27 maart 2024 13:01
Dat is dus niet het geval want de standaard, zwarte versie van de Playseat Formula Intelligence draagt hetzelfde (forse) prijskaartje van €2.499 als deze uitvoering met F1 branding.
mr.DJ95 27 maart 2024 12:43
Wat een geld zeg! Voor een Sim-lab variant ben je minder geld kwijt. Bovendien is de reputatie van Playseat niet al te best als het gaat om kwaliteit.

Voorbeeld:
Sparco GP gaming seat 600 euro
https://sim-lab.eu/produc...ng-seat-bundle-sim-racing

P1X Pro Sim Racing Cockpit 1000 euro
https://sim-lab.eu/produc...it?variant=48606416634205

Dan hou je nog genoeg geld over voor wieltjes en andere zaken terwijl je een veel en veel betere setup hebt. Je kan dat geld natuurlijk ook bij je DD base leggen :)
Airw0lf @mr.DJ9527 maart 2024 12:51
Tjekvraag over het vergelijkend voorbeeld: je hebt beide nodig - toch?
Ik bedoel - voor zover ik kan inschatten wordt die cockpit zonder stoel geleverd?

[Reactie gewijzigd door Airw0lf op 23 juli 2024 10:08]

mr.DJ95 @Airw0lf27 maart 2024 13:09
Yes, bij Sim-lab (en concurrenten vaak) is alles los in tegenstelling tot Playseat waar je gewoon een set koopt. Dit geeft je flexibiliteit in je setup als je afwijkt van de reguliere maten of als je je passagiers stoel in je auto kan missen.
batteries4ever @mr.DJ9527 maart 2024 13:12
Een oud tweedehandsje gaat ook voor die prijs... maar goed op de weg geeft het vast problemen als je echt lekker wilt scheuren...
Ludewig 27 maart 2024 14:33
Nogal een absurd bedrag. Voor 2500 euro kun je een bewegingsplatform kopen met 3 'Degrees of Freedom' van DOF Reality. Al moet daar nog een aparte stoel bij.
Dynazap 27 maart 2024 14:51
Voor €2500 kan je een flinke aluminium 8040 rig in elkaar zetten. Kijk bijvoorbeeld bij Trakracer of Simlab.

Wat mij betreft is deze Playseat overpriced...
SgtElPotato @Dynazap27 maart 2024 16:13
Voor die 2500 kun je er nog een deftige Sparco stoel bij kopen en dan hou je nog geld over voor wat leuke accessoires en weet je zeker dat je rig niet uit elkaar trilt.
TNG128MB 27 maart 2024 13:33
Overpriced rommel, zeker die huidige F1 stoelen die piepen en kraken als je ook maar op een pedaal duwt.
Een ikea poang is nog steviger.
Die evolution met de stang tussen je benen is echt vreselijk en kan ik persoonlijk niet fatsoenlijk mee rijden met 3 pedalen. Maar nog lange niet zo erg als de eerste playseat die ik een jaar of 15 geleden had die plooide bijna inelkaar als een campingstoel als je wat hard stuurde.
VonBraunschweig @TNG128MB27 maart 2024 14:08
Haha, een Ikea Poang. Precies de seat waarmee ik nu GT7 rij, na jarenlang DiRT Rally in zo'n stijve Evolution met die onhandige stang idd.

Zo'n Poang zit heerlijk bij racen in VR. De rugleuning veert wat mee en je kan wat beter rechtop of juist onderuit gaan zitten. NLR wheelstand ervoor, pedalen perfect bereikbaar en instelbaar.

Simpele combi, niet duur en zit echt lekker comfortabel.
ared @TNG128MB27 maart 2024 14:12
Ik heb echt 15 jaar lang ontzettend veel plezier van m'n Evo gehad, eerst met een Driving Force Pro en later een T300. Wel altijd met maar twee pedalen, inderdaad.
Pas toen ik over stapte op de Moza SR-P en R12 werd het snel duidelijk dat ik een upgrade nodig had... één keer remmen en het frame trok krom, en als ik een beetje stevig over de kerbs reed rammelde de centrale stang alle kanten op. Beetje jammer dat ze beweren dat de Evo compatible is met alle sturen en pedalen, want dat is zeker niet waar. Met iets van 25 kilo remdruk en 5Nm DD zit je echt wel aan de max van wat het aankan. Maar meer dan prima stoel voor beginners.
SinergyX
27 maart 2024 14:02
Wanneer er een merk aan wordt gehangen is de prijs ook meteen x2, die redbull versie was ook veel duurder dan dezelfde modellen zonder het logo van RBR erop. Blijft alleen jammer dat Playseat nooit losse onderdelen verkoopt, scharnier of iets kapot aan je stoel.. koop gewoon maar een compleet nieuwe.

En dat is jammer, frame van mijn Evo is nog steeds prima, maar een losse stoel kan je nergens krijgen en antwoord van playseat.. koop je toch een compleet nieuwe? Doen we er 5% korting bij.
TheTeek 27 maart 2024 14:21
ik zou altijd een Simlab overwegen boven zo'n specifieke constructie.
Deze zijn modulair, in te stellen op elke race klasse en makkelijk om te bouwen tot iets totaal anders.
Ik heb zelf een Simlab evo met een ford puma rcaro stoel die ik electronisch in hoogte kan verstellen.
Als ik F1 wil rijden verlaag ik de zitting en wil ik Rally of GT wagens rijden verhoog ik de zit weer :)

Bij elkaar nog geen 500 euro voor deze setup betaald. (excl stuur en pedalen)
Kleinratje 27 maart 2024 18:03
hopen dat ze hun eigen stoel ook helemaal opnieuw maken dan want playseat staat verre van kwaliteit af.. dan moet je echt bij secret labs zijn maar ook deze kwaliteit is niet zoals die van sparco of andere automerken..

kortom playseat zou compleet opnieuw moeten beginnen voor kwaliteit dat 2500 euro waar zou moeten zijn

daarnaast als je dat geld uitgeeft kan je al behoorlijke merken kopen voor dat geld.
mijne mening is zoizo dat playseat extreme versie van overpriced is voor kwaliteit die ze leveren

[Reactie gewijzigd door Kleinratje op 23 juli 2024 10:08]

computerjunky 27 maart 2024 21:54
Leuke dingen maar ik heb er simpelweg geen ruimte voor. Wie heeft er in nederland nou extra slaapkamers voor dit soort grappen? Ik heb niet eens genoeg ruimte voor een exclusieve game ruimte. Laat staan 1 met play seat voor alleen racen.
Engineer Stewie @computerjunky27 maart 2024 23:18
Aan de community te zien genoeg.
Hier ook 5 slaapkamers waarvan eentje met 2 bureau’s om te werken (vrouw en ik) met simrig en triple screens.
computerjunky @Engineer Stewie28 maart 2024 01:20
Doe ik toch iets niet goed maarja haha. Zou graag een goede sim rig hebben maarja ga geen stuurtje kopen als ik geen goede rig heb om het in te plaatsen. Dus dan maar af en toe met de g25 aan het bureau een paar rondjes racen.
SG @computerjunky28 maart 2024 07:19
Zelfde hier weinig plek ik heb een stand met goot waar de wielen van bureaustoel in lockken met 5nm DD hun en stuurtje erop ook op wielen . Zeer compact en dat in de woonkamer.
SomerenV @computerjunky28 maart 2024 01:59
Ik heb hier een Poäng-stoel van de IKEA, een Olseröd-tafeltje van de IKEA en een Thrustmaster T150. Het heeft wel wat aanpassingen nodig (niks permanents overigens) en daar ben ik momenteel nog mee bezig, maar het werkt best prima. Dan ben je ~100 euro kwijt voor een behoorlijk compacte setup (exclusief het stuur dan) die je grotendeels onder je bureau kunt schuiven. Al moet ik er wel bij vermelden dat ik race in VR, dus geen gedoe met schermen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.