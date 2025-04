Is Formule 1 een sport of meer entertainment? Flauwe vraag natuurlijk, want het een bestaat niet zonder het ander. De bolides worden bestuurd door de beste coureurs ter wereld, die allemaal afgetraind zijn en onder zware omstandigheden kunnen functioneren. In de garages vind je de engineers en monteurs die onder grote druk kunnen werken. Het is dus zeker een sport. Tegelijk heeft Netflix’ Drive to Survive absoluut een boost opgeleverd. Het helpt de populariteit van de sport natuurlijk dat de jarenlang ongenaakbare Lewis Hamilton in 2021 eindelijk werd verslagen in wat een van de spannendste WK-ontknopingen ooit was. De Netflix-serie vat jaarlijks het voorbije seizoen op een wat gedramatiseerde manier samen. Dus F1 is zeker ook entertainment.

Precies die combinatie is goed zichtbaar in F1 23. De nieuwste versie van het jaarlijks verschijnende Formule 1-spel van Codemasters en EA Sports schotelt gamers dit jaar een nieuwe versie van Braking Point voor. Braking Point maakte zijn debuut in F1 21. Gamers speelden een verhaal door dat grotendeels verteld werd via interviews met de hoofdrolspelers: precies zoals dat werkt in Drive to Survive. In het verhaal zagen we hoe de jonge, talentvolle coureur Aiden Jackson een stoeltje in de F1 veroverde en teamgenoot werd van de Nederlandse coureur-op-leeftijd Casper Akkerman. Alsof de teamgenoten het al niet voldoende met elkaar aan de stok hadden, was daar ook nog rivaal Devon Butler om het allemaal nog wat moeilijker te maken. Het verhaal was vrij oppervlakkig, maar bood een goed genoeg kader om allerlei leuke missies aan op te hangen.

Braking Point 2 gaat min of meer verder waar het verhaal gebleven was, maar begint met de introductie van een nieuw team: Konnersport Racing. Dat nieuwe team begint zijn bestaan in de Formule 1 met Aiden Jackson en Devon Butler als coureurs. De vader van Butler blijkt bovendien de voornaamste investeerder te zijn, wat natuurlijk ook de nodige verhaallijnen mogelijk maakt. Casper Akkerman is ondertussen gestopt met racen en fungeert als begeleider van Callie Mayer, een jongedame die actief is in de Formule 2 en een mooie toekomst in de racerij voor zich lijkt te hebben.

Een deel van het verloop van het verhaal laat zich vooraf raden, maar toch is het erg leuk om Braking Point 2 door te spelen. Dat komt mede doordat je het verhaal niet vanuit een perspectief beleeft, maar verschillende rollen speelt. Je racet niet alleen als Aiden, maar ook als Callie en zelfs als Devon. Daarnaast maak je keuzes vanuit de rol van teambaas. Die keuzes hebben beperkt invloed op het verloop van het verhaal. Je kunt bijvoorbeeld beslissen of je team wel of niet meewerkt aan de opnames van een F1-film en dat heeft dan gevolgen voor het verloop van het verhaal, al zijn die beperkt. De merkbaarste gevolgen doen zich voor als je met je antwoorden als teambaas invloed hebt op de doelstellingen tijdens een race. Die doelstellingen zijn, net als in het eerste deel van Braking Point, lekker veelzijdig. Zo hoog mogelijk finishen is natuurlijk wat afgezaagd, maar met een falende auto proberen zo min mogelijk plekken te verliezen, is een stuk interessanter. Braking Point 2 wisselt niet alleen de verhaallijntjes leuk af, maar brengt ook variatie in de gameplay en dat maakt de spelmodus erg leuk om te spelen. Een geslaagde comeback voor Braking Point dus.