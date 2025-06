EA brengt F1 23 met verhaalmodus en 'voorspelbaardere' besturing uit op 16 juni

De nieuwe Formule 1-game van Codemasters en EA verschijnt op 16 juni. Deze editie bevat de verhaalmodus Braking Point, hetgeen ontbrak bij de game van vorig jaar. Daarnaast krijgt de game een nieuwe hub, F1 World, en moet het rijgedrag 'voorspelbaarder' worden.

Het nieuwe F1-spel komt met alle teams, coureurs en circuits van het 2023-seizoen van de Formule 1. Daar vallen dus ook de nieuwe Las Vegas Grand Prix en Losail International Circuit in Qatar onder, die meteen vanaf de release in de game zitten. Daarnaast zijn er drie 'legacy circuits' beschikbaar die geen onderdeel zijn van het echte 2023-seizoen: Circuit Paul Ricard, Shanghai International Circuit en Algarve International Circuit.

EA belooft daarnaast de besturing te hebben verbeterd, waardoor auto's 'voorspelbaarder' aan moeten voelen en betere physics moeten hebben. Ook spreekt het bedrijf over een nieuwe technologie genaamd 'Precision Drive', die ervoor moet zorgen dat spelers met een controller meer controle hebben tijdens 'cruciale racemomenten'. Verder is er een raceafstand van 35 procent toegevoegd, als middenweg tussen de korte en lange raceopties, en keren de rode vlaggen terug na bijna tien jaar afwezigheid. Die worden ingezet na een zwaar ongeluk. Hoe ze precies werken in de game is nog onduidelijk.

De Braking Mode-verhaallijn keert na een jaar afwezigheid terug en begint weer waar deze in de editie van 2021 ophield. Aidon Jackson en zijn rivaal Devon Butler spelen wederom de hoofdrollen. Ze racen ditmaal samen in hetzelfde fictieve Konnersport Racing Team. Ook de zus van Devon speelt een grote rol. Zij heeft in het verhaal het F2-kampioenschap gewonnen en wil zich mengen in de Formule 1.

De nieuwe F1 World-hub moet 'verschillende online en offline spelmodi samenbrengen' door ze te koppelen aan een algemeen progressiesysteem. Er zijn wekelijke en dagelijkse uitdagingen, die ervoor zorgen dat het niveau van spelers kan stijgen, legt EA uit. Op die manier kunnen ze nieuwe upgrades voor hun auto's, nieuwe liveries, race-outfits en -helmen vrijspelen, vergelijkbaar met het Podium Pass-systeem van de vorige iteraties.

F1 23 verschijnt op 16 juni voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One en de pc. Spelers die de Champions Edition vooruitbestellen, kunnen het spel op 13 juni al spelen.