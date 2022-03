EA brengt gratis proefversie van F1 2021 uit voor consoles en voegt circuit toe

EA heeft een gratis proefversie van racegame F1 2021 uitgebracht voor consoles. Op de pc is de probeerversie niet beschikbaar. Ontwikkelaar Codemasters heeft ook het circuit van Portimão toegevoegd en de prestaties van de F1-bolides aangepast.

In de probeerversie kunnen spelers aan de slag met eerste twee hoofdstukken van de Braking Point-modus. Ook is het mogelijk om een Grand Prix op Monza af te werken in een F1-auto naar keuze. De demoversie is beschikbaar voor Xbox-consoles in de Microsoft Store en in de PlayStation Store.

Het verschijnen van de probeerversie valt samen met de introductie van Patch 1.10. Daarin zijn de prestaties van de auto's geüpdatet, zodat ze nu volgens de makers 'veel beter weerspiegelen wat er op dit moment op het circuit gebeurt'. In oktober komt er een update die het uiterlijk van de auto's aanpast en up-to-date maakt met de daadwerkelijke situatie.

Ook voegt Codemasters het circuit van Portimão toe aan het spel. Al voor de release van F1 2021 was duidelijk dat dit circuit later zou verschijnen. In oktober volgt het circuit van Imola, gevolgd door het nieuwe stratencircuit in Jeddah in november. F1 2021 kwam in juli uit. Tweakers publiceerde een review.